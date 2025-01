Parceria entre CRA-SE e TCE ofertará curso de MBA em Governança Pública em março

O convênio firmado entre o Conselho Regional de Administração de Sergipe e o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe ofertará vagas no curso de MBA em Governança Pública, chancelado pela Universidade Federal de Sergipe, para registrados ativos e adimplentes, com a anuidade 2025 paga. As aulas iniciarão no dia 28 de março de 2025.

A reunião que definiu a data de início do curso de qualificação aconteceu na manhã desta segunda-feira, 27, entre o presidente do CRA-SE, Adm. Gildson Mendes, o assessor jurídico da autarquia, David Garcez, e o coordenador pedagógico da Escola de Contas, Otávio Augusto Souza.

“O curso de MBA será um ponta pé inicial da parceria entre as instituições que valoriza os administradores e preza pelas boas condutas da profissão. Os registrados, para se candidatarem, necessitam está com a anuidade 2025 do CRA Sergipe paga. Teremos turmas iniciando em março e outra em agosto”, destacou o presidente do CRA-SE, Adm. Gildson.

A MBA terá a duração de 12 meses e as aulas acontecerão quinzenalmente no auditório do TCE, sendo na sexta-feira presencial e no sábado de forma online.

Ascom CRA-SE