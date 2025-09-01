Parceria entre ILBJ e FUNDAT fortalece inserção de jovens no mercado de trabalho

O Instituto Luciano Barreto Júnior (ILBJ) e a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (FUNDAT) oficializaram, no fim de agosto, um Termo de Cooperação Técnica que reforça o compromisso das duas instituições com a empregabilidade da juventude aracajuana.

Assinado pela gestora do ILBJ, Valéria Pinto Freire, e pela presidente da FUNDAT, Mellissa Rollemberg Camboim, o acordo será publicado no Diário Oficial do Município de Aracaju, conforme o artigo 89, §1º, da Lei n.º 14.133/2021.

A parceria garante aos jovens e adolescentes que concluíram os cursos de qualificação do ILBJ um acesso mais direto às oportunidades de emprego e estágio intermediadas pela FUNDAT. O objetivo é construir uma ponte sólida entre a formação oferecida pelo Instituto e a prática profissional, facilitando a inserção dos alunos no mercado de trabalho. “O nosso trabalho é preparar esses jovens com habilidades, conhecimentos e valores para o desenvolvimento humano, o exercício da cidadania plena e a preparação para o mundo do trabalho. Vê-los estudando, empregados e construindo um futuro promissor é a maior realização para todos nós. A FUNDAT é o parceiro ideal para ampliar esse impacto.” destacou Valéria Freire.

O Termo de Cooperação prevê o intercâmbio de informações e a articulação conjunta de ações entre ILBJ e FUNDAT, de modo a ampliar o encaminhamento dos jovens formados pelo Instituto para as vagas disponíveis. Assim, as duas instituições unem esforços para fortalecer políticas públicas de empregabilidade e transformar a realidade de centenas de adolescentes e jovens da capital sergipana.

Sobre o ILBJ

Fundado em 2003, o Instituto Luciano Barreto Júnior é uma instituição sem fins lucrativos mantida integralmente pela Construtora Celi. Desde a sua criação, já qualificou mais de 18 mil adolescentes e jovens sergipanos, oferecendo cursos, oficinas, palestras e atividades socioeducativas que unem formação técnica, cultural e cidadã.

Resultado do sonho de Luciano Júnior, um dos diretores da Celi, o Instituto nasceu com a missão de democratizar o acesso à informação e promover a inclusão social por meio da educação. Hoje, atua especialmente com jovens em situação de vulnerabilidade social, tendo como carro-chefe o projeto “Conectando com a Vida”.

Texto e foto Marcelo Carvalho