Parceria entre instituições leva capacitação a Presídio

Internas vão produzir bolsas e outros utensílios com reaproveitamento de lonas

Capacitar com um olhar sustentável, em busca de oportunidades no mercado de trabalho. Com esse objetivo foi lançada, nesta terça-feira (3), mais uma turma do Projeto Recria que, desta vez, vai capacitar internas do Presídio Feminino (Prefem), em Nossa Senhora do Socorro.

O procurador do Trabalho Albérico Neves representou o Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) na solenidade, com a presença de autoridades do Ministério Público de Sergipe (MPSE), Secretaria de Estado da Justiça e Defesa do Consumidor (Sejuc), Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

O Projeto Recria prevê o reaproveitamento de lonas utilizadas em eventos. O material se transforma em bolsas, aventais, necessaires, porta-lápis: uma prática sustentável, que se torna fonte de renda e oportunidades. Depois de formar duas turmas, agora, em parceria com o MPT-SE, MPSE e Sejuc, a capacitação chega às unidades prisionais. “O MPT passou a atuar nessa área porque sabemos que só através do trabalho é possível conseguir a reinserção social, a efetiva ressocialização dos que estão privados de liberdade”, destacou o procurador Albérico Neves.

De acordo com o secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles, após a produção, o material pode ser comercializado em eventos, até mesmo fora de Sergipe. “Queremos qualificar essa turma no corte, costura e modelagem dessas lonas. Hoje, temos produtos comercializados na Praça Fausto Cardoso, durante o Natal Iluminado, e levaremos para a Orla da Atalaia também. Além de aprender, essas internas terão a oportunidade de desenvolver seu trabalho e fortalecer o empreendedorismo, porque percebemos que há uma grande aceitação dos produtos”, explicou Jorge Teles.

A secretária de Estado da Justiça, Viviane Pessoa, conversou com as internas que vão integrar essa primeira turma do projeto no Prefem. “Aproveitem essa oportunidade. Esse projeto vai possibilitar que vocês tenham um ofício, um aprendizado e, depois, uma fonte de renda. É um projeto sustentável, que tem um significado muito importante para nós. Fico muito feliz em saber que, através do curso, vocês terão outras oportunidades quando deixarem o sistema prisional”, disse a secretária.

Nesta primeira etapa, 30 internas serão capacitadas. “Desejo que as internas se dediquem, que desenvolvam a criatividade, para que saiam do presídio com outra visão, com a capacidade de sustentar suas famílias através do trabalho. Há possibilidade de desenvolver vários produtos e espero estar de volta, no encerramento, vendo as peças lindas que elas vão produzir”, comentou a promotora de Justiça Cláudia Calmon.

Também participaram da aula inaugural a diretora do Prefem, Edinólia Oliveira, e o integrante da gerência de Relações com o Mercado do Senai, Marcelo Feitosa. A instituição será a responsável por ministrar o curso, durante aproximadamente dois meses, com aulas em três dias da semana.

Outras capacitações

A parceria entre o MPT-SE, MPSE, Sejuc, Seteem e Senai vai realizar outros cursos em unidades prisionais de Sergipe. Ainda este mês, está prevista capacitação para auxiliar de reparos prediais, no Presídio Senador Leite Neto (Preslen), em Nossa Senhora da Glória. A partir de janeiro de 2025, cursos de eletricista, manutenção em equipamentos de informática, marcenaria e padeiro serão levados a outras unidades do estado.

Texto e foto: Lays Millena Rocha