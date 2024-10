Parlamento Juvenil do Mercosul está com inscrições abertas

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) informa que estão abertas as inscrições para a seleção do Parlamento Juvenil do Mercosul. A seleção é aberta a alunos do 1º e 2º anos do Ensino Médio Regular de escolas públicas estaduais e municipais, seguindo os requisitos contidos no edital. As inscrições podem ser realizadas até o dia 7 de novembro, por meio de formulário oficial a ser disponibilizado na página do Parlamento Juvenil do Mercosul.

Para participar, o estudante deverá apresentar um projeto de autoria própria (com a orientação de um professor) focado no estímulo à participação juvenil no ambiente escolar, além de um termo de ciência e autorização dos pais. O edital irá selecionar 81 jovens brasileiros, sendo três por Unidade da Federação, para representarem seus estados e o país.

Os selecionados participarão de etapa nacional preparatória, e depois do encontro internacional, que ocorrerá em Foz do Iguaçu/PR, em agosto de 2025. Na ocasião, os alunos terão a oportunidade de colaborar para a elaboração da Declaração do Parlamento Juvenil do Mercosul.

Nessa edição, o tema do PJM será ‘Integração regional e as mudanças climáticas’. Serão reservados 50% das vagas nas fases de seleção a estudantes negros, indígenas, quilombolas e com deficiência. Caso elas não sejam preenchidas, serão destinadas à ampla concorrência.

Os critérios de avaliação dos projetos incluem originalidade, relevância para a comunidade escolar e viabilidade de execução. A avaliação será promovida por comissões julgadoras de cada Unidade da Federação, as quais irão selecionar os seis melhores projetos por estado, totalizando 162 em todo o país. Os selecionados na primeira fase passarão por votação popular eletrônica, entre os dias 19 e 21 de fevereiro de 2025, que escolherá os 81 finalistas para a etapa nacional.

A assessora técnica pedagógica do Centro Estadual de Idiomas (CEI) da Seduc, Ednéia Sobral, destacou que a participação dos alunos da rede no processo seletivo é importante no cenário global atual, tendo em vista o tema a ser abordado. “É uma oportunidade única deles viajarem para o exterior e terem uma outra visão de país e política, principalmente por meio de um programa como o Parlamento do Mercosul”, disse ela.

O Parlamento Juvenil do Mercosul é uma iniciativa do Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi), Secretaria de Educação Básica (SEB) e Assessoria de Assuntos Internacionais (AAI).

O edital completo pode ser conferido no site do Governo Federal, por meio deste link.

Foto: Divulgação MEC