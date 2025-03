Parque Brincar de Música do Mundo Bita chega ao Shopping Jardins em Aracaju

A partir deste sábado, 22 de março, as crianças terão a oportunidade de curtir a atração instalada no Shopping Jardins

Prepare-se para uma mistura de brincadeira e música no Shopping Jardins! O Parque Brincar de Música do Mundo Bita chega pela primeira vez a Aracaju, trazendo uma aventura musical encantadora de 22 de março a 11 de maio de 2025. Localizado na Praça de Eventos Ipê, o parque funcionará de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h.

No Parque Brincar de Música, pequenos e pequenas poderão passear por cenários reais das canções do Mundo Bita, como a amada Fazendinha, o divertido Fundo do Mar e uma imensa cartola, que é a assinatura do Bita. Cada área é uma página de um conto musical para brincar e soltar a imaginação.

Além de um mar mágico com areia azul de verdade, a criançada encontrará atividades sensoriais, como a pintura de uma casa com tinta antialérgica e piscina de bolas gigantes. São mais de 30 atividades planejadas para encantar, ensinar e inspirar. O parque também traz uma área exclusiva destinada aos fãs bebês de até 2 anos.

Os ingressos estarão disponíveis a partir de R$40 para 30 minutos de pura diversão. De segunda a sexta-feira, a garotada poderá aproveitar a atração durante todo o dia pagando apenas R$60. Esse encantador parque musical não só promete ser um espaço de alegria e descobertas, mas também visa enriquecer a experiência de todos os visitantes e famílias.

Produzido pela Libre, a agência criativa e produtora do evento, e licenciado pela Mr Plot, detentora da marca Mundo Bita, essa aventura musical inédita em Aracaju é uma promessa de momentos inesquecíveis.

Foto: Libre | Divulgação – Lotti+Caldas Comunicação