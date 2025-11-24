Parque com acesso gratuito chega ao RioMar Shopping, em Aracaju

O RioMar Aracaju lança uma novidade que promete encantar os pequenos e tornar os passeios em família ainda mais divertidos. A partir de agora, o shopping passa a contar com o Parque Brincar, um espaço lúdico e colorido voltado ao lazer das crianças de 02 a 10 anos de idade.

O parquinho chega para tornar o RioMar Aracaju ainda mais acolhedor e divertido, reforçando o propósito do shopping em proporcionar momentos de alegria e experiências memoráveis ao público. O novo espaço está localizado no Piso L1, em frente à Loja Freitas, com funcionamento de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. O acesso é gratuito.

O ambiente foi planejado para estimular a criatividade e o movimento, com brinquedos multifuncionais que despertam o interesse das crianças e ajudam a reduzir o tempo diante das telas. Todos os equipamentos foram desenvolvidos pela Eba Play, estúdio reconhecido por criar experiências brincantes que aliam arte, inovação, sustentabilidade, inclusão e estratégia.

Com a chegada do novo parque, o RioMar Aracaju reafirma seu compromisso com o bem-estar das famílias, oferecendo mais uma opção de entretenimento, convivência e diversão segura dentro do shopping.

Brinquedos e regras de uso

O Parque Brincar conta com diversos equipamentos que estimulam o desenvolvimento físico e cognitivo das crianças:

Barquinho Carnaúba – indicado para crianças a partir de 3 anos, com capacidade para até 4 participantes.

Trampolim Elevado (pula-pula) – indicado para crianças acima de 3 anos, com capacidade para 1 usuário.

Froggy – brinquedo inclusivo voltado para os pequenos a partir de 2 anos, com capacidade para 1 criança por vez.

Amarelinha, Painel Quebra-Cabeça e Painel Personagens – atividades que incentivam o raciocínio lógico, a concentração e a percepção visual, contribuindo para o desenvolvimento cognitivo e social dos pequenos.

Para garantir a segurança e o bom uso do espaço, é obrigatória a supervisão de um responsável adulto durante toda a permanência da criança no local. Também é necessário respeitar a faixa etária e o limite de peso de cada brinquedo, utilizar calçados fechados e evitar o uso de acessórios como colares, anéis, capas e cachecóis.

Fotos: Divulgação – Lotti+Caldas Comunicação