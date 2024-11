Parque da Sementeira: Iluminação de Natal será inaugurada nesta segunda-feira

Ação é realizada pela Energisa e Prefeitura de Aracaju

Nesta segunda-feira, 18, o Parque Governador Augusto Franco, conhecido como Parque da Sementeira, será iluminado com 10 milhões de pontos de luz encantando os sergipanos e turistas com a decoração natalina. A ornamentação é uma iniciativa da Energisa em parceria com a Prefeitura de Aracaju com o objetivo de oferecer um espetáculo de luzes e cores. O acendimento acontece às 18h30 e segue até 5 de janeiro.

A ornamentação deste ano conta com algumas novidades como o castelo iluminado de 100 m² e máquina de neve artificial, conjunto Bike Energy e lago dos cines. Além disso, a decoração também contará com o tradicional portal de entrada com túnel de 140 metros de comprimento, árvore de 30 metros, caixa de presentes nos lagos, bola de Natal 3D e árvores iluminadas com cordão de LED.

“Esse ano buscamos inovar ainda mais com novos elementos para que os sergipanos e turistas possam aproveitar esse momento tão especial. Vamos iluminar 200 árvores dentro do parque e toda ornamentação soma 10 milhões de pontos de luz espelhados por todo espaço. O Natal Iluminado tem um papel muito importante de impulsionar o turismo e economia local durante esse período”, afirma o diretor-presidente da Energisa em Sergipe, Roberto Currais.

Um dos principais atrativos do Natal na Sementeira é casa do Papai Noel. A população pode visitar o espaço durante o final de semana ao longo dos meses de novembro e dezembro, no horário das 18h às 21h30.

Confira as datas da Casa do Papai Noel:

18/11 (segunda-feira)

23 e 24/11 (sábado e domingo)

30/11 e 01/12 (sábado e domingo)

07 e 08/12 (sábado e domingo)

13, 14 e 15/12 (sexta, sábado e domingo)

20, 21 e 22 (sexta, sábado e domingo)

Foto assessoria

Por Adriana Freitas