PARQUE DA SEMENTEIRA: TRADICIONAL ACENDIMENTO DAS LUZES DO NATAL ACONTECE NESTA QUINTA-FEIRA, EM ARACAJU

O brilho e a luz do Natal vão tomar conta do Parque da Sementeira nesta quinta-feira, 27, com o tradicional acendimento das luzes e iluminação especial. A ornamentação do parque, que se transforma em um dos principais cartões postais natalinos da cidade, é uma iniciativa da Energisa e da Prefeitura de Aracaju, com o objetivo de oferecer um espetáculo de luzes e cores. O acendimento acontece a partir das 19h e segue até 6 de janeiro, e esse ano o projeto recebe o nome de A Luz do Natal.

Na entrada do parque, o público será recebido com um túnel iluminado de 140 metros. Entre os destaques, estão duas árvores de Natal flutuantes com 16 metros de altura, seis cisnes e seis flores de lótus nos lagos, ornamentos instagramáveis, árvores iluminadas com cordão de LED, entre outros atrativos. No total, mais de 7 milhões de pontos de luz serão responsáveis pelo brilho do local.

O diretor-presidente da Energisa Sergipe, Roberto Currais, destaca que o acendimento das luzes de Natal da Sementeira tem um papel muito importante de impulsionar o turismo e economia local durante esse período em que Aracaju recebe muitos turistas.

“Teremos mais um ano de muita Luz e Energia no Parque da Sementeira. Reafirmamos nosso compromisso com a população e prefeitura para levarmos, mais uma vez, alegria e encantamento aos sergipanos e turistas. Agora, com A Luz do Natal, traremos inovações que remetem à história, reflexão, importância e comemoração desta época do ano”, afirma.

A Casa do Papai Noel é um dos principais atrativos. A população pode visitar o espaço durante o final de semana ao longo dos meses de novembro e dezembro, no horário das 18h às 21h. As visitas poderão ser feitas nos dias 27, 28, 29 e 30 de novembro, e nos finais de semana de dezembro: 05, 06 e 07, 12, 13 e 14, e 19, 20 e 21.

Mais iluminação natalina em Aracaju

O Tribunal de Justiça de Sergipe, pelo segundo ano consecutivo, também será iluminado pela Energisa, reforçando ainda mais o clima natalino na capital. O prédio, localizado no Centro de Aracaju, ganhará 15 mil pontos de luz em sua fachada, a partir do dia 27/11.

Já o maior edifício de Aracaju, o Maria Feliciana, assim como o Palácio dos Despachos e o Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), receberão a iluminação natalina com luzes especiais, a partir de dezembro.

Além dos prédios públicos, a Energisa apoiará mais uma edição da Vila do Natal, que acontece na Orla de Atalaia, de 05 a 28 de dezembro. Entre os atrativos, montanha russa, roda gigante, teatro, paradas natalinas, arena gamer, entre outros.

