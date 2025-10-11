Parque das Crianças: Prefeitura  inicia programação infantil na Sementeira

A programação do Parque das Crianças foi oficialmente aberta nesta sexta-feira, 10. A Prefeitura de Aracaju deu início às festividades em comemoração ao Dia das Crianças no Parque da Sementeira, que seguem até o dia 12 de outubro. Serão três dias de muita música, arte, brincadeiras e diversão para toda a família.

No primeiro dia, os pequenos se encantaram com o projeto Arte no Busão, uma parceria entre a Prefeitura de Aracaju, o Setransp e a Viação Atalaia. Em seguida, a Secretaria Municipal do Turismo (Setur) iniciou o Descubra Aracaju Kids, com apresentações dos Bonecos Dançantes e da Banda Jyngle, garantindo o clima festivo e cheio de energia.

A administradora Cristiane Agnes dos Santos, de 35 anos, que participou do evento com os filhos Enzo e Melinda, elogiou a iniciativa. “Eu achei excelente a ideia de trazer essa festa para cá, ainda mais com o parque todo reformado. Ficou tudo muito lindo. E momentos como esse são muito bons para toda a família. Aqui tem uma feirinha com muita variedade: comidas, artesanato, brinquedos. Gostamos bastante”, contou.

Aproveitando cada espaço do Parque da Criança, Enzo dos Santos, de 8 anos, disse que adora passear com a mãe e a irmã. “Minha mãe sempre me leva para as festinhas. Eu gosto muito de brincar e correr”, afirmou o menino. Assim como Enzo, muitas crianças aproveitaram as novas atrações do Parque da Sementeira, que agora conta com dois playgrounds dedicados à primeira infância, com piso tátil e brinquedos lúdicos.

Quem também marcou presença foi a servidora pública Adriana Freire, acompanhada da filha Júlia. Para ela, o evento é também uma oportunidade de incentivar o empreendedorismo. “A ideia foi muito bacana. A gente vem, traz as crianças e aproveita tudo. É uma oportunidade única para quem está empreendendo, porque vende seus produtos. Ações como essa geram renda para muita gente. Então é muito importante”, destacou.

Além das atrações culturais e recreativas, o evento contará com uma feirinha kids, que funcionará durante os três dias, reunindo produtos e atividades voltadas ao universo infantil.

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) também participa das comemorações com a Barraca Gastronômica com seus alunos dos cursos de capacitação, que receberão instruções sobre atendimento ao cliente, acompanhamento e orientações sobre empreendedorismo. Na Barraca serão comercializados bolos ornamentais com temas infantis, morango do amor e docinhos temáticos, picolé gourmet e açaí, e o tradicional espetinho.

Já a Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas) vai disponibilizar o camarote da acessibilidade, com 80 vagas (40 pcd’s e 40 acompanhantes). Para o acesso não precisa fazer cadastro (basta apresentar documento que comprove a deficiência). Além disso, terá abafadores de ruídos para quem tem sensibilidade auditiva, e equipes de Abordagem Social fazendo a identificação de todas as crianças por meio de pulseiras. Uma forma de segurança e ajuda em casos de “desaparecimento” no local para encontrar o responsável.

A festa continua

No sábado, 11, a animação continuará com os shows da Tia Carina e do Sol Kids, que prometem encantar as crianças com muita música e interação. Encerrando a programação, no domingo, 12, o público poderá prestigiar as apresentações de Maruska Kids, do Espetáculo Beze e da cantora Bia Moura.

Foto: Karla Tavares/SecomPMA