Parque do Gato Galáctico: evento inédito é a nova opção de lazer das crianças

Atração inédita traz infláveis, tobogãs, piscina de bolinhas e estação de games para os momentos de lazer das crianças

Que tal explorar os limites do espaço, através de uma jornada intergaláctica cheia de aventura e brincadeiras? Então prepare-se para viver essa experiência inédita no Parque Gato Galáctico. A partir desta segunda-feira, 29 de julho, um grande circuito da diversão pousa na Praça de Eventos Mar, para o lazer de meninas e meninos.

O mega parque do Gato Galáctico conta com estação de videogames, uma gigantesca piscina de bolinha, escorregador musical, escalada radical, brinquedos infláveis e outras atrações. Tudo isso em um cenário mágico e colorido, proporcionando aos pequenos um verdadeiro mergulho na diversão. Com uma estrutura pensada para atender crianças de 2 a 13 anos de idade, o parque garante o lazer com segurança e conforto. As atividades são projetadas para estimular a imaginação e levar o pequeno a uma viagem entre as galáxias.

Para embarcar na aventura o passaporte custa 50 reais até 40 minutos. A partir daí, o valor será cobrado de acordo com o tempo de permanência da criança dentro do brinquedo. Os menores de 5 anos, obrigatoriamente, devem estar acompanhados por um responsável adulto não pagante. Já as crianças com mais de 5 anos precisam ser acompanhadas pelos responsáveis na área externa do brinquedo.

O parque funciona conforme o horário de atendimento do shopping, ou seja, de segunda a sábado, das 10h às 22h. Aos domingos e feriados, o brinquedo opera das 12h às 21h. A venda de ingressos será encerrada até 10 minutos antes do fechamento da atração: até sábado (às 21h50) e no domingo (20h50).

O Gato Galáctico é um personagem que conquistou o coração das crianças com suas aventuras divertidas e cativantes. Criador do personagem é um youtuber, cartunista, desenhista, ator e dublador brasileiro, que atualmente faz conteúdo focado no público infantil. No Youtube, tem mais de 17 milhões de inscritos em seu canal e seus vídeos acumulam bilhões de visualizações. Sua popularidade se estende para outras redes sociais, como Instagram e TikTok.

Serviço

O quê. O Parque Gato Galáctico inicia temporada intergaláctica, com estação de videogames, uma gigantesca piscina de bolinha, escorregador musical, escalada radical, brinquedos infláveis e outras atrações.

Quando. De 29 de julho a 7 de setembro.

Onde. Praça de Evento Mar, piso L1 do RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Acesso. Mediante bilheteria. 50 reais (até 40 minutos) l 60 reais (41 a 60 minutos) l 70 reais (61 a 90 minutos) l 80 reais (91 a 120 minutos) 90 reais (121 a 180 minutos).

Horário. De segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 12h às 21h.

Classificação etária. Crianças de 2 a 13 anos.

Foto assessoria

Lotti+Caldas Comunicação