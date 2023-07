Parque do Iglu chega a Aracaju, como parte das atrações da temporada gelada do RioMar

Parque do Iglu faz parte da temporada gelada promovida pelo shopping para a diversão de crianças

O Mundo das Bolinhas chega ao RioMar Aracaju trazendo uma temática bem gelada: o Parque do Iglu Gigante! A partir do dia 20, o circuito ficará ancorado na Praça de Eventos Rio, para diversão de crianças e adultos. Por lá, entre milhares de bolinhas, a meninada pode pular, correr, escorregar, se aventurar no labirinto congelante e aproveitar o clima gelado do iglu ao lado de simpáticos pinguins. A brincadeira é indicada para crianças de todas as idades, mas as menores de 4 anos precisam estar acompanhadas por um responsável adulto.

E para maior segurança dos baixinhos, enquanto eles se divertem, é obrigatório que os pais ou responsáveis permaneçam na área do parque. O circuito faz parte da programação da temporada congelante do RioMar, como mais uma opção de diversão para as crianças.

O cadastro da criança e o recebimento da pulseira de identificação são feitos na entrada do brinquedo. O ingresso custa R$ 50 por 30 minutos e a partir desse tempo é cobrado o valor de R$ 15 a cada 15 minutos. O parque funciona de segunda a sábado das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 12h às 22h. Para mais informações, acesse o regulamento no www.riomararacajuonline.com.br

Serviço

O quê? Parque do Iglu Gigante chega ao RioMar Aracaju trazendo um circuito de brincadeiras para crianças a partir de 4 anos de idade.

Quando? A partir de 20 de julho.

Onde? Praça de Eventos Rio, piso L1 do RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Acesso? Mediante bilheteria.

Classificação etária? Livre. Crianças menores de 4 anos de idade precisam de acompanhamento de um responsável adulto.

Foto assessoria

Lotti+Caldas Comunicação