Parque inflável Hello Kitty & Amigos agita as férias em Aracaju

O ano novo chega trazendo ainda mais diversão ao Shopping Jardins e o empreendimento localizado na zona Sul de Aracaju traz, pela primeira vez para Sergipe, o parque inflável Hello Kitty & Amigos. A partir desta quinta-feira, 2 de janeiro de 2025, crianças a partir de 2 anos e adultos têm a oportunidade de se divertir no circuito de 1.400 m² com labirinto, escorregador, túnel, pula-pula, donuts de almofadas, obstáculos e escalada.

A diversão ao ar livre acontece no Estacionamento D, funcionando de terça-feira a domingo, das 16h às 22h (último acesso às 21h30) até o dia 12 de janeiro de 2025. A partir do dia 13 de janeiro, a atração funcionará de quinta a domingo, das 16h às 22h.

Os ingressos estão à venda na bilheteria do parque pelo valor de R$40 (meia-entrada) para 30 minutos de diversão (minutos extras terão o valor de R$2 em dias úteis e R$3 nos finais de semana). Crianças com deficiência e no espectro autista têm direito ao valor promocional de R$20 e acompanhante gratuito, mediante apresentação de comprovação.

O participante deve estar calçando meias e o acesso com calçados, joias, acessórios e piercings é proibido.

Hello Kitty Parade

As férias de verão no Shopping Jardins contam também com exposição de esculturas personalizadas por artistas de diferentes estilos. A Hello Kitty Parade acontece em três locais do mall: na Portaria A, próximo à Escariz; na Praça Ipê, em frente à Centauro e próximo à Portaria B, em frente a Lojas Americanas. A visitação é gratuita.

Sobre a Sanrio

Criada em 1974, Hello Kitty faz parte de um portfólio de personagens da Sanrio®, que inclui My Melody™, Kuromi™ e outros. A marca global promove comunicação e experiências únicas em mais de 130 países. Mais informações: www.sanrio.com.br e redes sociais @HelloKittyBrasil e @SanrioBrasil.

Hello Kitty & Amigos

O quê? Parque inflável de 1.400 m² com labirinto, escorregador, túnel, pula-pula, donuts de almofadas, obstáculos e escalada.

Quando? A partir desta quinta-feira, 2 de janeiro de 2025. De terça-feira a domingo, das 16h às 22h (último acesso às 21h30), até 12 de janeiro. A partir do dia 13 de janeiro, de quinta-feira a domingo, das 16h às 22h.

Onde? Estacionamento D do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Ingressos a partir de R$40 (meia) na bilheteria do parque.

Fonte: Shopping Jardins