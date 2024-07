Parque Universo Tac Tacs é atração para as férias da criançada no Shopping Jardins

Atração inédita em Sergipe chega ao Shopping Jardins, em Aracaju, nesta quinta-feira, 4 de julho

A turminha que conquistou o Youtube com milhões de visualizações traz para a capital sergipana o seu mais novo parque temático. O Shopping Jardins foi o local escolhido para receber a atração, que estará aberta ao público a partir do dia 4 de julho, de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h. A temporada seguirá até o mês de agosto na Praça de Eventos Ipê, em frente à loja Riachuelo.

O Parque Universo Tac Tacs conta com um circuito inflável voltado para os pequenos na faixa etária de 2 a 12 anos, com brinquedão e piscina de bolinhas, além de mesa touch screen com o App Tac Tacs para a criançada aprender brincando e uma Torre de Lançamentos tecnológica com painel de LED e conteúdo interativo.

Vamos brincar de astronauta!

Tati, a menina de cabelo rosa, ganha uma versão gigante e marca território nessa viagem espacial. Antes mesmo de começar a aventura no circuito, um móbile gigante assinado pelos artistas plásticos Narcélio Grud e Yuri Yamamoto pode ser manipulado pela tripulação logo na entrada. E como não pode faltar fantasia nos parques Tac Tacs, as crianças são convidadas a dar asas à imaginação e embarcar numa viagem intergaláctica vestindo-se de astronautas.

O sucesso de Tati, Ian e Bio

O exponencial aumento de consumo de conteúdos digitais proporcionou a crescente presença dos Tac Tacs nas plataformas de streaming. Uma numerosa equipe de criativos trabalha na produção de conteúdos e lançamentos semanais. Já são 28 clipes musicais, 4 álbuns, 4 Parques em temporadas pelo Brasil e inúmeros vídeos educativos com bonecos confeccionados por Beto Dorneles (TV Colosso/Globo) . “O resultado da internet está nos números dos Parques Tac Tacs que já somam mais de 260 mil crianças felizes”, afirma Jaderson Feitosa, diretor administrativo do Grupo Blitz, criador de Os Tac Tacs.

Parque Universo Tac Tacs

O quê? Circuito de diversão voltado a crianças de 2 a 12 anos, com brinquedão inflável, piscina de bolinhas, mesa touch screen de entretenimento e Torre de Lançamentos com conteúdo interativo.

Quando? De 4 de julho a 25 de agosto de 2024. Segunda a sábado, das 9h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h.

Onde? Praça de Eventos Ipê do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Ingressos? R$30 (30 minutos) | R$1 (minuto extra);

Tac Dia (o dia inteiro de diversão): R$79 (segunda a sábado) | R$99 (sábado, domingo e feriado).

Foto: Arquivo Grupo Blitz

