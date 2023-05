Parques de Aracaju são excelentes opções de lazer para turistas

No roteiro de lugares para passear e se divertir em Aracaju, os parques são opções sempre presentes. Isso porque a cidade dispõe de vários destes locais que são excelentes espaços de lazer para moradores e turistas que visitam a cidade. De domingo a domingo, os parques estão abertos aos que buscam momentos de lazer e diversão, ou mesmo a prática de atividades físicas.

Uma das principais opções de lazer das famílias aracajuanas é o Parque Governador Augusto Franco, no bairro Jardins, que funciona diariamente das 5h às 21h30. Também referido como Parque da Sementeira, o espaço tem quase 400 mil m² de área verde e quiosques para piqueniques, pistas para caminhada, aparelhos para atividades físicas, além de lago, parque infantil e um horto que produz mudas para serem doadas à população.

O parque tem também uma área muito especial para curiosos e amantes da ciência: a Casa da Ciência e Tecnologia Galileu Galilei, também conhecida como Planetário de Aracaju. A unidade, administrada pela Secretaria Municipal da Educação, possui uma cúpula externa de 6 m de diâmetro, construída em aço e fibra de vidro. A sala contém assentos reclináveis em ângulos de 20º e 30º, onde os visitantes podem observar em 3D as imagens realísticas de planetas, constelações, galáxias e nebulosas.

Outro importante espaço aberto recomendado para visitação, na capital, é o Parque dos Cajueiros, localizado na avenida Beira Mar. O local dispõe de diversas opções de diversão e lazer, com academia ao ar livre, quadras poliesportivas, ciclovias e pistas para caminhada e corrida e parque infantil, tudo isso em meio a uma área verde extensa e uma grande diversidade de flora.

Natureza e ar livre

Para quem gosta de contato ainda mais próximo com a natureza e curte conhecer animais diferentes, uma excelente opção é o Parque José Rollemberg Leite, o Parque da Cidade, no bairro Industrial, zona Norte da cidade.

Com mais de 600 mil m² de área verde, o parque abriga uma vegetação remanescente da Mata Atlântica, onde o visitante pode desfrutar do ar puro que a natureza oferece, fazer caminhadas por trilhas, correr, pedalar.

Um dos grandes atrativos é o passeio de teleférico, com uma linda vista panorâmica da cidade e da área verde do local. O parque possui ainda um zoológico com grande variedade de animais, que podem ser vistos pelos visitantes.

Os amantes de espaços ao ar livre podem também curtir um passeio no Parque Ecológico Poxim. O local é mais uma opção que Aracaju oferece para a prática de lazer e atividade física. Localizado na avenida Tancredo Neves, no bairro Inácio Barbosa, o parque possui toda a sua estrutura feita de material sustentável, a exemplo da madeira de eucalipto.

Voltado para a preservação ambiental e para o lazer, o Parque Poxim conta com parque infantil, quiosques, tirolesa kids, academia ao ar livre e um píer com vista para o rio Poxim e para contemplação do pôr do sol nos fins de tarde.

O parque também proporciona conforto a quem o frequenta, além de conscientizar a população sobre a importância de proteger o meio ambiente, a partir da preservação do ecossistema de manguezal existente na área, de modo a evitar o processo de ocupação territorial e de degradação.

Foto Mário Souza

Por Lucas Silva