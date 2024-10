Parques temáticos e exposições agitam o Dia das Crianças em Aracaju

‘Circuito Jurássico’, atividade ‘Pequenos Exploradores’, atrações cinematográficas e muitas brincadeiras integram o roteiro da diversão nos shoppings Jardins e RioMar

A programação de lazer para este fim de semana dedicado às crianças oferece muita diversão nas praças de eventos e espaços de recreação dos shoppings Jardins e RioMar, na capital sergipana. Além das brincadeiras eletrônicas no GameStation, da recreação no Balacobaco Play, dos passeios a bordo dos carros elétricos da KidsCar e das variadas opções de compras e gastronomia, os empreendimentos brindam as famílias com diversas atrações neste sábado e domingo, 12 e 13 de outubro. Confira:

Pintura facial – Em frente aos restaurantes Chau Chau e Yang Chan do Shopping Jardins, haverá pintura facial para a garotada no sábado (12), das 12h30 às 14h30.

Balacobaco Play – Além de toda a diversão oferecida no espaço de entretenimento localizado no Shopping Jardins, neste sábado (12), haverá recreação com Jully Kids, pipoca e algodão doce das 15h às 18h, e no domingo (13), pintura artística das 14h às 18h. Já no Balacobaco do RioMar, , na sexta (11) acontece recreação e estoure e ganhe, das 15h às 22h. No sábado (12), Tia Duda comanda a recreação, escultura com balões e pintura artística, das 15h às 19h30 e no domingo (13), das 15h às 17h os pequenos podem participar da oficina de slime e pintura artística com Tia Duda. Tudo isso com muita pipoca, balas, brigadeiros e brindes.

Cinema – ‘Coringa: Delírio a Dois’ é a principal atração das telonas. O suspense musical estrelado por Joaquin Phoenix e Lady Gaga tem como plano de fundo a história de amor entre Coringa e Arlequina. A classificação indicativa é 16 anos. A programação completa do Cinemark está disponível nos aplicativos do Shopping Jardins e RioMar Aracaju e inclui os longas ‘Transformers: O Início’, ‘Tudo por um Popstar 2’, ‘Robô Selvagem’, ‘Juvenal e o Dragão’, dentre outros.

Circuito Jurássico – A maior exposição de dinossauros da América Latina segue em cartaz nos shoppings Jardins e RioMar até o dia 23 de outubro. Ao todo, são 40 réplicas de animais pré-históricos, com sons e movimentos, que deixam a aventura ainda mais realística. O acesso é gratuito.

Pequenos Exploradores – Para participar da atividade e ganhar até dois copos exclusivos, o adulto responsável pela criança deve agendar a retirada do passaporte acessando o aplicativo do Shopping Jardins ou do RioMar Aracaju. Após retirar o material com as orientações no CAC do shopping escolhido, o pequeno explorador deve percorrer o circuito e carimbar o passaporte nos locais indicados. Concluído o percurso, o adulto responsável deve apresentar um documento oficial com foto e o passaporte no CAC para retirar o presente. Cada circuito dá direito a um copo exclusivo. Se o participante concluir os percursos dos dois shoppings, ganha dois copos.

Expo Fósseis – Em parceria com Universidade Federal de Sergipe (UFS) e a CCTECA os shoppings brindam o público com exposição de fósseis encontrados em território sergipano e meteoritos. A mostra acontece em frente à Livraria Escariz do Shopping Jardins e no piso térreo do RioMar (corredor das Americanas). O acesso é gratuito.

Fotos com o Velociraptor – Um dos mais ágeis e inteligentes dinossauros estará no RioMar Shopping neste sábado e domingo (12 e 13) para tirar fotos e interagir com o público de todas as idades. As sessões acontecem às 16h, 17h e 18h e o acesso é mediante reserva prévia feita pelo aplicativo do shopping e a doação de 1 quilo de alimento não perecível. No próximo fim de semana, o Dino Raptor estará no Shopping Jardins.

Dino Play e Aventuras na Floresta – Na Praça de Eventos Ipê do Shopping Jardins, ao lado da exposição do Circuito Jurássico, a criançada tem a oportunidade de aproveitar os brinquedos do Dino Play (com bilheteria própria). Já a Praça de Eventos Orquídea recebe o parque “Aventuras na Floresta” – um mar de bolinhas com tobogãs e cama elástica. O ingresso tem os valores de R$40,00 para 30 minutos de diversão e R$60,00 para 1 hora – ambos com acréscimo de R$1,00 por minuto extra. Quem apresentar o aplicativo do Shopping Jardins instalado no smartphone ganha R$5 de desconto.

Dino Adventure – Na Praça de Evento Mar do RioMar Shopping, a garotada pode aproveitar o circuito com piscina de bolinhas, escorregadores e muito mais. O ingresso tem o valor de R$50,00 para 30 minutos de diversão e R$ 15,00 a cada 15 minutos adicionais.

BigFun – No Estacionamento B do Shopping Jardins, o parque inflável oferece muita diversão para crianças, jovens e adultos. O circuito de 1 mil m² com obstáculos, brincadeiras e piscina de bolinhas funciona, todos os dias, das 15h às 22h e o ingresso tem o valor de R$40.

Cajucidade – No mês em que celebramos o Dia do Nordestino e o Dia da Sergipanidade, o Shopping Jardins brinda o público com a exposição ‘Mulheres Rendadas pelas Mãos de Altair Santo’. No espaço Cajucidade, próximo à loja Kalunga, estão reunidos croquis e peças com renda irlandesa da moda autoral de Altair Santo, além de itens em cerâmica da artista plástica Ana Caru. Neste sábado e domingo (12 e 13) das 14h às 20h, artesãs da Associação de Divina Pastora realizarão venda especial de belos produtos em renda irlandesa.

Livraria Leitura – A Leitura também preparou programação especial para o Dia das Crianças. No sábado (12), às 15h, o espaço vai oferecer pipoca para a criançada. No domingo (13), a partir das 16h, a programação conta com oficina de pintura de dinossauro em gesso, contação de histórias e show de mágica, às 17h. Todas as atrações são gratuitas. A Leitura está localizada no piso L2 do RioMar Aracaju.

A Força que vem do Peito – Em alusão ao Outubro Rosa, o RioMar apresenta uma exposição que revela a jornada e superação de mulheres que tiveram câncer de mama. A mostra está instalada no piso L1, próximo à Kalunga e o acesso é gratuito.

Funcionamento

Neste sábado, 12 de outubro, os shoppings Jardins e RioMar Aracaju funcionam em horário especial. No feriado em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, as duas unidades do Game Station abrem das 10h às 21h; as praças de alimentação, restaurantes e operações de lazer funcionam das 12h às 21h; grandes lojas, das 13h às 21h; demais lojas e quiosques, das 14h às 20h. No dia 13 de outubro, os shoppings operam de acordo com o horário habitual de domingo, funcionando a partir do meio-dia.

Foto: Arquivo Grupo JCPM

Lotti+Caldas Comunicação