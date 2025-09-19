Parteira sergipana é homenageada com nome de centro social  em Paripiranga

Nascida em Simão Dias (SE), Dona Anália Leal dedicou mais de cinco décadas ao cuidado com a comunidade

A história de vida de uma sergipana que fez da solidariedade e do cuidado com o próximo sua missão ganhou um novo capítulo nesta semana. O Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público (INASP) inaugurou, em Paripiranga (BA), o Centro de Apoio Social e Promoção à Saúde Anália Leal, que passa a integrar a nova sede administrativa da instituição. O espaço de 300 m² oferece consultórios médicos, salas de atendimento multiprofissional, ambientes educativos e culturais, além de estrutura voltada para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A homenagem presta reconhecimento à trajetória de Dona Anália Leal, parteira, liderança comunitária e uma das mulheres que fizeram história na Câmara Municipal de Paripiranga, onde exerceu mandato como vereadora. Nascida na zona rural de Simão Dias (SE), no Povoado Raposa, começou ainda jovem a auxiliar mulheres da comunidade em partos domiciliares. Com a experiência adquirida, mudou-se para Paripiranga, já mãe de quatro filhos, e seguiu atuando como parteira também em municípios vizinhos.

Ao longo de sua vida, Dona Anália acompanhou partos complicados, múltiplos e domiciliares, sempre em parceria com profissionais de saúde. Além dos filhos biológicos, criou mais cinco crianças, reforçando sua dedicação à vida e à comunidade. Sua atuação deixou marcas profundas em famílias inteiras, que a reconhecem como símbolo de cuidado e referência de atendimento humanizado.

“Eu comecei a fazer partos na roça e, depois, fui contratada pelo Estado para trabalhar na maternidade de Paripiranga, onde permaneci por 45 anos. Sempre gostei desse trabalho. É preciso cuidar com a mão, mas também com o coração. Esse é o legado que quero deixar para os jovens”, afirmou, emocionada, durante a solenidade.

Para o INASP, batizar o novo centro com o nome de Dona Anália é mais do que uma homenagem: é a reafirmação de valores que norteiam a instituição. “Ela representa o espírito de compromisso, amor ao próximo e dedicação que inspira nosso trabalho. Sua história nos mostra que saúde e cuidado vão além da técnica: exigem humanidade e paixão pelo que se faz”, destacou Cleiton Oliveira, um dos fundadores do instituto.

O centro social está localizada no Loteamento Nossa Senhora Aparecida, no bairro Torre, em Paripiranga. O espaço oferecerá serviços de neuropediatria, psicopedagogia para crianças com TEA, fisioterapia, além de um sistema de interconsulta e telemedicina em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Também será implantado um Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), que permitirá o agendamento de consultas presencialmente ou pelos canais digitais.

O Instituto Nacional de Apoio ao Serviço Público (INASP) é uma organização social fundada em 2017, que atua de forma técnica e multidisciplinar na gestão de projetos sociais, de saúde, esporte e educação. Com sede em Paripiranga, a instituição se consolidou como referência regional pela seriedade e competência, estabelecendo parcerias com órgãos públicos e privados e oferecendo soluções inovadoras para ampliar o acesso da população a serviços essenciais.

Texto e foto NV Comunicação