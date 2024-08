PARTICIPAÇÃO DE SERGIPE NA 2ª TRAVEL NEXT BH IMPULSIONA A PROMOÇÃO DO ESTADO COMO DESTINO TURÍSTICO

A participação de Sergipe na 2ª Travel Next BH, em Belo Horizonte, Minas Gerais, foi bastante positiva. Na ação desenvolvida pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE), o estado, que é estreante nessa feira, se destacou entre os destinos turísticos participantes ao atrair inúmeros visitantes, como representantes de operadoras, agentes de viagens e o público em geral.

Presente no evento, a secretária-executiva da Setur, Daniela Mesquita, se mostrou feliz ao ver que Sergipe foi bastante prestigiado na Travel Next BH, realizada na última semana, entre os dias 16 e 17, pois o estande recebeu centenas de visitantes. Inclusive, ao dialogar diretamente com agentes de viagens de Minas Gerais, a gestora foi surpreendida ao saber da grande quantidade de grupos de turistas já formados para visitar o estado. “Os voos diretos e diários entre Belo Horizonte e Aracaju, somados aos valores acessíveis das passagens, contribuem para tornar nosso destino ainda mais atrativo”, explicou.

Daniela Mesquita comentou, ainda, que muitos desses profissionais procuraram o estande para conhecer um pouco mais sobre Sergipe e montar roteiros turísticos. Segundo ela, isso, sem dúvida, é fruto das inúmeras ações de promoção do destino desenvolvidas pela Setur em parceria com a ABIH/SE, a exemplo de mídias compartilhadas com as principais operadoras do país. “Além de cumprir o propósito de reforçar a imagem do nosso estado como um destino turístico atrativo e de excelência, visando ampliar o fluxo de turistas, a participação de Sergipe nessa feira foi muito importante, porque estavam as principais operadoras que fomentam o nosso destino”, avaliou.

Divulgando Sergipe

Os 16 metros quadrados do estande de Sergipe contaram com uma apresentação diversificada dos principais atrativos turísticos do estado, com destaque para a gastronomia, as belas praias e a diversidade natural e cultural. Além disso, houve a divulgação do Pré-Caju 2024, maior prévia carnavalesca do país, que acontecerá no mês de novembro, assim como a Vila do Natal Iluminado 2024, na Orla da Atalaia, no mês de dezembro, e o Verão Sergipe 2025. E mais: em parceria com a ABIH/SE, a Setur promoveu uma capacitação para os agentes de viagens, com foco nos principais atrativos turísticos de Sergipe.

A agente de viagens Rosilane Silva considera que Sergipe tem sido uma excelente opção na agência dela, tendo em vista o voo direto para a capital sergipana, assim como os valores das tarifas. “O voo direto para Aracaju do Aeroporto de Confins faz com que seja uma opção mais interessante para o turista que deseja conhecer e aproveitar Sergipe ao máximo. Isso sem falar nas tarifas bem interessantes. Aqui em minha agência há gente que foi e já fala em retornar”, garantiu.

O agente de viagens mineiro Pablo Vasconcelos, que, neste ano, participou de um famtour em Sergipe, destacou que a experiência dele foi muito positiva no estado. Gostou tanto que vai voltar para reviver a experiência, explorar mais e aproveitar novamente o que o estado tem a oferecer. “Sergipe é um destino cultural com excelentes atrativos turísticos, a exemplo de cidades bem próximas, que podem ser visitadas. Gostei muito e, no Réveillon deste ano, retornarei com um grupo”, frisou.

Foto: Ascom Setur