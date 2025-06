Participação de Sergipe na BNT Mercosul 2025 é elogiada pelo público participante

Sergipe fez bonito na BNT Mercosul, realizada entre os dias 30 e 31 de maio, em Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina. Uma das principais feiras de negócios turísticos do Brasil, o evento reuniu cerca de 6,5 mil agentes de viagens e profissionais do turismo no Expocentro Júlio Tedesco. O estande sergipano com 50 metros quadrados foi bastante visitado e encantou o público ao exaltar os atrativos turísticos, como as belezas naturais, a deliciosa gastronomia e a rica cultura, com destaque para os festejos juninos. A ação foi promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE).

Os profissionais se surpreenderam, ainda, com o fato de a gestão estadual promover, gratuitamente, 60 dias ininterruptos de forró, de 30 de maio a 27 de julho. Além disso, eles se mostraram impressionados com o Arraiá do Povo e a Vila do Forró acontecerem na Orla da Atalaia, considerada a mais bonita e mais bem-equipada do país, proporcionando que os festejos juninos sergipanos sejam os mais aconchegantes à beira-mar do Brasil. Vale destacar, ainda, que o Governo de Sergipe também apoia as festas desse período em todo o estado.

De acordo com a secretária-executiva da Setur, Daniela Mesquita, participar, mais uma vez, da BNT Mercosul foi uma oportunidade de mostrar ao Sul do Brasil o que Sergipe tem de melhor: as belezas naturais, a gastronomia, a cultura e, principalmente, os 60 dias de forró à beira-mar. “Sergipe fez bonito na BNT Mercosul. Somos o estado mais acolhedor do Brasil e com um potencial turístico gigante. Temos cultura vibrante, gastronomia rica, povo acolhedor e belezas naturais que encantam o mundo. Também temos nossas festas juninas, que são um espetáculo à parte. Sergipe convida o Brasil e o mundo a viverem essa experiência inesquecível!”, ressalta.

As pessoas que passaram pelo estande e os agentes que participaram da capacitação promovida pela equipe Setur-ABIH/SE ficaram encantados e surpresos com as riquezas que o estado tem a oferecer, o que se pode fazer no destino. A agente de viagens Elite Appelt, da Meridian Tour, de Florianópolis, foi uma delas. No auge dos seus 25 anos de atuação no ramo, afirma que ficou encantada pela beleza do estande, que, segundo ela, tão bem retratou a identidade sergipana. Ressaltou, ainda, o fato de Sergipe ser um destino muito diferente do que ela e os colegas vivenciam na região sulista. “Diante de tantas belezas apresentadas, a gente precisa explorar mais Sergipe. Precisamos mandar os clientes para lá, também. Inclusive, como ainda não conheço o destino, gostaria de conhecer ainda este ano”, declara.

Com 20 anos de experiência no ramo, a proprietária da Sol Tur Turismo, Rosângela Grassmann Külzer, de Canoas (RS), foi só elogios a Sergipe, destino que já conhece. Segundo ela, aliás, está se organizando para trazer mais um grupo ao estado. “Adorei a hospitalidade do povo sergipano em primeiro lugar. A comida é deliciosa, adoro a castanha. E tem os lugares incríveis que conheci. Sergipe está sendo mais divulgado no mercado de turismo, como podemos ver aqui na BNT. Como agente de viagem, já pretendo levar mais grupos para Sergipe, mostrando o quanto o lugar é bonito. Então, se torna uma facilidade para nós vendermos o destino”, assegura.

