Páscoa: Compras de última hora devem movimentam os shoppings até o domingo

Pesquisa da CNDL indica que a maioria dos consumidores pretende ir às lojas físicas nesta semana

A Páscoa é a principal data para o faturamento da indústria e comércio de chocolate. E a tradição cristã deve continuar gerando bons resultados para o setor em 2025. É o que aponta pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise Pesquisas. Os dados indicam que a celebração deve levar 102,6 milhões de brasileiros às compras.

As lojas físicas destacam-se na preferência do consumidor na hora de fazer pesquisa de preço e no momento da compra (82%). Nove em cada dez consumidores (95%) pretendem comprar produtos em lojas físicas e os estabelecimentos especializados em chocolates devem ser o destino de 45% deles.

Nos dois principais shoppings de Aracaju, a movimentação nas lojas especializadas em chocolate tem se intensificado nesta semana e a expectativa é que o fluxo de consumidores aumente até o domingo, 20 de abril. Segundo a pesquisa da CNDL, a expectativa é que 44,4 milhões de consumidores deixem as compras para última hora, representando 43% dos brasileiros que pretendem presentear na Páscoa.

O empresário Antônio César Cabral confirma esse panorama. O franqueado da marca Cacau Show nos shoppings Jardins e RioMar Aracaju relata que quase metade do estoque de suas lojas já tinha sido vendida até a quarta-feira, 16 de abril. “A Páscoa 2025 vem com um crescimento de faturamento em torno de 5% em comparação a 2024. A expectativa é que a velocidade de vendas de produtos aumente muito nos próximos dias. Até o momento, vendemos em torno de 45% do estoque e esperamos vender o restante até o domingo”, afirma.

A celebração também favorece as contratações temporárias no comércio. “Nessa época sempre faço contratações temporárias para atender ao grande fluxo nas lojas. Este ano, três funcionários foram contratados”, complementa Cabral.

Crianças serão as mais presenteadas

A garotada será a maior beneficiada com as delícias da Páscoa esse ano. De acordo com o levantamento da CNDL, filhos e sobrinhos respondem por 82% das pessoas que serão presenteadas. Os filhos (55%) serão os principais agraciados, em seguida as mães (39%), cônjuge (39%), sobrinhos (27%) e o próprio entrevistado (26%).

Cabral ressalta que suas lojas estão com várias novidades para as crianças, como o ovo mochila com personagens infantis, ovo com pelúcias e para os que gostam de esportes, os ovos com temas de times de futebol. “Temos muitas novidades para o público infantil, tanto para meninas, como para meninos, com produtos dos personagens Snoopy, Meninas Super Poderosas, Bob Esponja, Harry Potter, entre outros”, pontua.

Foto: Arquivo Grupo JCPM – Lotti+Caldas Comunicaç