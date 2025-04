Páscoa com sabor e economia: gastrólogo ensina receitas práticas para fazer em casa

Mesmo com a alta no preço do cacau, é possível manter a tradição com pratos deliciosos e acessíveis

Com a chegada da Páscoa, muitas famílias já começam a pensar nas receitas que vão marcar o momento, mesmo que a celebração deste ano aconteça de forma mais intimista. Para ajudar quem deseja preparar algo especial em casa, o gastrólogo Dalmo Moura, professor

da Faculdade Ages, reuniu duas sugestões simples, saborosas e perfeitas para a data: brigadeirão de chocolate cremoso e bolo de cenoura com cobertura de chocolate.

Diante do aumento no preço do cacau, provocado por fatores climáticos em grandes países produtores como Costa do Marfim e Gana, o professor propõe receitas que utilizam menos chocolate, sem renunciar ao sabor. As opções são acessíveis, econômicas e agradam

toda a família.

“Sabemos que esse dia é normalmente passado em família, por isso, separei duas receitas com ingredientes simples e preparo acessível — uma ótima opção para quem quer celebrar com sabor e afeto, junto com a família e amigos”, afirma o professor.

Bolo de cenoura com cobertura de chocolate

Ingredientes

Massa:

3 ovos

160 ml de óleo

280 g de cenoura

260 g de farinha de trigo

350 g de açúcar

12 g de fermento em pó

Cobertura:

400 ml de leite integral

100 g de chocolate em pó 50%

40 g de açúcar

10 g de amido de milho

Modo de Preparo:

Massa:

Corte as cenouras em rodelas e bata no liquidificador com o óleo, os ovos e o açúcar. Transfira para uma tigela. Peneire a farinha com o fermento e misture ao creme de cenoura até obter uma massa homogênea. Despeje a massa em uma assadeira com furo central, previamente untada e enfarinhada. Asse em forno preaquecido a 180ºC por aproximadamente 40 minutos.

Cobertura:

Em uma panela, misture o leite, o chocolate em pó, o açúcar e o amido (peneirados). Leve ao fogo, mexendo sempre, até engrossar. Desenforme o bolo já assado e despeje a cobertura por cima.

Brigadeirão De Chocolate Cremoso

Ingredientes:

395g de leite condensado

2 ovos médios (100g)

3 gemas médias (60g)

200ml de leite integral

200g de creme de leite UHT (% 17)

100g de chocolate 70% (derretido)

5g de manteiga

10g de açúcar

100g de confeitos de chocolate

Modo de preparo:

No liquidificador, bata o leite condensado, os ovos, as gemas, o leite, o creme de leite e o chocolate derretido até obter uma mistura homogênea. Reservar. Unte uma forma com furo central (18 cm) usando manteiga e polvilhe açúcar por toda a superfície. Retire o excesso. Despeje a mistura na forma e cubra com papel alumínio. Coloque a forma dentro de uma assadeira maior e adicione água quente até a metade da altura da forma (banho-maria). Leve ao forno pré-aquecido a 160°C por cerca de 1h20min. Verifique após 50 minutos para ajustar o tempo conforme necessário. O brigadeirão estará pronto quando estiver firme, mas ainda ligeiramente balançando no centro. Após assar, leve à geladeira por pelo menos 6 horas para firmar.

Finalização:

Desenforme cuidadosamente em um prato, decore com os confeitos de chocolate (chocolate granulado) e sirva.

Dica: Não asse além do necessário para garantir que o brigadeirão fique cremoso!

Por Grecy Andrade – Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal