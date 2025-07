Passageiro de ciclomotor morre em acidente no Bairro Coroa do Meio em Aracaju

O passageiro de um ciclomotor morreu na tarde deste sábado (26), após colisão com carro de passeio no Bairro Coroa do Meio em Aracaju.

As informações passadas pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) são de que a colisão transversal envolveu um carro e uma motoneta. Ainda de acordo com agentes da SMTT, o ciclomotor invadiu a preferencial e foi atingido pelo veículo.

Com o impacto, o passageiro da motoneta foi arremessado ao solo e morreu ainda no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito.

O condutor havia deixado o local.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo.

Foto: Gart/ SMTT/ Aracaju