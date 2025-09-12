Passeio “Barco do Cangaço” transforma o Rio Sergipe em palco de dança e teatro

Aracaju ganha um novo atrativo que promete movimentar o turismo e valorizar ainda mais a cultura sergipana. O Barco do Cangaço é um passeio temático que transforma o Rio Sergipe em palco de história, música e dança, oferecendo uma experiência única tanto para turistas quanto para moradores da capital.

Com capacidade para até 50 pessoas, o barco parte do Iate Clube de Aracaju em dois horários, às 10h e às 14h, de quarta a segunda-feira. O trajeto de aproximadamente três horas e meia inclui um city tour fluvial pelo Rio Sergipe, passando por pontos emblemáticos como a orlinha do São Brás, além de uma parada especial para banho no Rio Pomonga.

Durante o passeio, o público é surpreendido com a apresentação teatral de um casal caracterizado como cangaçeiros, que interage com os passageiros em cenas divertidas e cheias de emoção. A programação ainda conta com música e muita dança, criando um clima festivo e envolvente que conecta o visitante às raízes da cultura nordestina.

Segundo Felipe Duarte, idealizador do projeto, o Barco do Cangaço vai além do lazer: “Queremos que as pessoas se encantem não apenas com a paisagem, mas também com a nossa história e identidade cultural. Esse passeio é uma forma de fortalecer o turismo em Aracaju, gerar novas experiências e valorizar ainda mais o que Sergipe tem de mais rico: sua cultura e seu povo”, ressaltou.

Os ingressos custam R$ 100 (inteira) por pessoa. Crianças de 5 a 9 anos pagam meia-entrada, no valor de R$ 50 e menores de 4 anos têm gratuidade. Toda a experiência é acompanhada por tripulação treinada, garantindo conforto e segurança para os passageiros. Para tornar a experiência ainda mais completa, o Barco do Cangaço oferece serviço de bordo com drinks e petiscos vendidos à parte, garantindo sabor e refresco durante todo o percurso.

O Barco do Cangaço chega para ampliar as opções de lazer na capital e consolidar Aracaju como destino turístico completo, onde natureza, história e cultura caminham juntas. Reservas e mais informações estão disponíveis no site www.barcodocangaco.com.

Martins Assessoria de Comunicação