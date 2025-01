Passeio Ciclístico Antigos do Farol: pedalada, história e diversão

Circuito Ciclístico Antigos do Farol promove a 4ª edição do projeto que une lazer, saúde e diversão

O evento gratuito acontece no dia 2 de fevereiro, em parceria com o RioMar Aracaju

O 4º Circuito Ciclístico Antigos do Farol (CICLOCAF) já tem data marcada e promete mais uma vez resgatar a história do ciclismo nacional em um passeio que une saúde, lazer e diversão. O evento acontecerá no dia 2 de fevereiro, com concentração às 6h30 no bicicletário do RioMar Aracaju e largada às 7h. O roteiro passará por alguns dos pontos turísticos mais icônicos da capital sergipana, como a encantadora Orla de Atalaia.

Com o objetivo de promover uma experiência segura e inclusiva, o circuito contará com pontos de hidratação ao longo do trajeto e suporte garantido pela CPTRAN e SMTT. Ao final do passeio, os ciclistas retornarão ao RioMar, onde serão realizados sorteios e premiações exclusivas para os participantes inscritos.

A inscrição é gratuita e deve ser realizada por meio do App RioMar Aracaju. No momento da retirada do kit de participação, será necessário doar 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados a instituições beneficentes. A retirada dos kits acontecerá nos dias 30 e 31 de janeiro, das 9h às 22h, na loja Decathlon, localizada no Piso L2 do RioMar Aracaju.

O CICLOCAF reafirma seu compromisso em incentivar a prática esportiva e a preservação da memória do ciclismo, proporcionando momentos inesquecíveis para toda a família. Não fique de fora dessa pedalada que une história, bem-estar e solidariedade!

Serviço

O quê? 4º Circuito Ciclístico Antigos do Farol (CICLOCAF).

Quando? Dia 2 de fevereiro (domingo), com largada às 7h.

Local da concentração, largada e chegada? Bicicletário do RioMar Aracaju.

Inscrições? Gratuitas e devem ser feitas pelo App RioMar Aracaju.

Retirada de kits? Dias 30 e 31 de janeiro, das 9h às 22h, na loja Decathlon (Piso L2 do RioMar Aracaju)

Contribuição solidária? 2 kg de alimentos não perecíveis no momento da retirada do kit ciclista.

Lotti+Caldas Comunicação – Foto João Soares