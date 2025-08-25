Passeio Ciclístico Pais&Filhos encerra programação de agosto no RioMar Shopping

O RioMar Aracaju encerra o mês de agosto em grande estilo com o Passeio Ciclístico Pais&Filhos, promovendo lazer, qualidade de vida e bem-estar para toda a família. O evento acontece no dia 31 de agosto, a partir das 7h, com concentração no estacionamento do shopping.

O kit do ciclista inclui camisa, barrinhas e vouchers promocionais e podem ser retirados nos dias 29 e 30 de agosto, das 10h às 22h, na Casa Esportiva – Piso L1, no corredor do Hiper GBarbosa -, mediante doação de 1kg de alimento.

Antes da pedalada, os participantes poderão desfrutar de um momento de alongamento coletivo. Durante o percurso, os ciclistas contarão com a animação de um minitrio, hidratação gratuita, barrinhas de cereais GBarbosa, pit stop Ecociiclo, além de café da manhã, brindes e muito mais.

O trajeto promete ser um dos pontos altos do passeio, passando por diversos cartões-postais de Aracaju, como Mirante da 13 de Julho, Praia Formosa, Largo da Gente Sergipana, Ponte do Imperador, Praça Fausto Cardoso, Palácio Carvalho Neto, Catedral Metropolitana, Praça Tobias Barreto, Praça Inácio Barbosa e retorno ao RioMar.

Além disso, os participantes concorrerão a um sorteio especial que vai premiar com 1 bike adulta, 1 bike infantil, 2 vouchers de R$ 200 da Casa Esportiva e 4 óculos Fuel. A dinâmica para participar será revelada durante a concentração. Confira o regulamento completo no App RioMar Aracaju.

As inscrições são gratuitas e já estão abertas pelo aplicativo do RioMar Aracaju, no link: Passeio Ciclístico Pais e Filhos.

Lotti+Caldas Comunicação – foto GettyImages