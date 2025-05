Patinetes elétricos: Curso para condução ganha turma aos domingos, na Orla

A “Escola de Direção Segura”, que oferta aulas de instrução para utilização dos patinetes elétricos ganhou uma nova turma. Além das que já vinham acontecendo, aos sábados, das 10h às 14h, no Mirante da 13 de Julho, também serão realizadas instruções aos domingos, no mesmo horário, na Praça de Eventos da Orla de Atalaia. A disponibilização dos veículos na capital é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Aracaju e a empresa Jet.

Com a abertura da nova turma, a expectativa é alcançar mais pessoas com as aulas de instrução ofertadas. Durante o curso, há patinetes desbloqueados para uso e os instrutores da Jet passam orientações sobre as regras de utilização. Há também demonstrações do uso correto, prática de equilíbrio entre cones, orientações sobre estacionamento nas estações, entre outras dicas.

“Não tenho dúvida de que alcançaremos mais pessoas com essas aulas. Nossa cidade está contando com uma grande aceitação do patinete e nós queremos que isso cresça ainda mais. Especialmente que nossos pontos turísticos sejam visitados, tanto pelos turistas, quanto por quem já mora por aqui”, disse o secretário do Turismo de Aracaju, Fábio Andrade.

Lincoln Silva, assessor da JET, destacou que a proposta da “Escola de Direção Segura” é um modo de sensibilizar a comunidade sobre como esse modal pode ser uma alternativa positiva para o dia a dia dos aracajuanos. “A cidade de Aracaju nos acolheu muito bem para a implementação desses equipamentos, e por isso, é importante correspondermos com essa oferta de educação preventiva”, afirmou.

Do lançamento em março até o dia 11 de abril, a Jet registrou 74,3 mil viagens. Para utilizar os patinetes, basta baixar o aplicativo da Jet, escanear o QR Code e começar o passeio, que custa R$ 0,25 centavos por minuto, das 5h às 8h da manhã, e R$ 0,39 centavos o resto do dia. Aos sábados e domingos o valor é de R$ 0,69 centavos por minuto.

O pagamento pode ser feito via Pix ou cartão de crédito e há opções de planos mensais e anuais, que variam de R$ 14,99 a R$ 49,99. Esses planos eliminam a taxa de desbloqueio, mas quem preferir pagar por uso avulso também tem essa opção, com uma taxa fixa do desbloqueio mais o valor por minuto de uso.

Foto: Assessoria da Jet