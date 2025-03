Patrick Suyti realiza evento online gratuito “Máxima Escala” e revela como transformar sonhos em projetos concretos

No próximo dia 26 de março, às 19h19, o especialista em vendas e Diretor Regional da Ademicon, Patrick Suyti, promove o evento online Máxima Escala: Transforme Seus Sonhos em Objetivos. A transmissão acontecerá via Zoom e é totalmente gratuita. Durante o encontro, Patrick vai revelar estratégias práticas sobre como o consórcio pode ser a alternativa mais inteligente para realizar grandes sonhos sem os altos custos dos financiamentos tradicionais.

Em 2024, o consórcio alcançou mais de R$ 378,73 bilhões em créditos ativos no Brasil, um crescimento de 19,6% em relação aos R$ 316,7 bilhões registrados no acumulado de 2023, será o grande foco da live.

Patrick Suyti vai mostrar como utilizar essa ferramenta para financiar desde a compra de imóveis e veículos até reformas ou procedimentos estéticos — tudo com planejamento, segurança e sem juros.

“Meu objetivo é mostrar o quanto o consórcio é uma oportunidade para quem quer investir de forma inteligente e conquistar grandes resultados. Quando você entende o poder dessa modalidade, percebe que pode realizar muito mais sem comprometer seu patrimônio”, destaca Patrick.

Além de dicas práticas, o Máxima Escala vai apresentar os principais benefícios do consórcio, como a flexibilidade para tirar projetos do papel e o potencial de ser um investimento seguro e planejado.

✅ Data: 26 de março

✅ Horário: 19h19

✅ Onde: Zoom (o link será enviado após a inscrição)

✅ Inscrição gratuita: https://patricksuyti.com.br/maximaescala

Por que participar?

✔️ Descubra como investir sem pagar juros

✔️ Aprenda como transformar sonhos em metas concretas

✔️ Conheça o potencial do consórcio para realizar projetos pessoais e profissionais

As inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas. Participe gratuitamente e transforme seus sonhos em objetivos concretos com as estratégias de um dos maiores especialistas do mercado.

Saiba mais sobre o evento e acompanhe o trabalho de Patrick Suyti no Instagram: @patrick.suyti

Quem é Patrick Suyti?

Patrick Suyti é uma das mentes por trás da expansão do Grupo Paládio, responsável por transformar um faturamento de R$ 50 milhões em 2020 para mais de R$ 1 bilhão em 2023, em apenas três anos — um crescimento que levaria uma década para ser alcançado.

Formado em Contabilidade, especialista em vendas, neurociência, palestrante e escritor, Patrick é hoje Diretor Regional da Ademicon, a maior administradora independente de consórcios do Brasil em créditos ativos. Sua missão é liderar a expansão da marca nas regiões Norte e Nordeste, consolidando a força da Ademicon e impulsionando o crescimento do setor de consórcios.

Com ampla experiência em vendas comportamentais e treinamentos, Patrick se destaca como uma referência nacional quando o assunto é consórcio e estratégias de crescimento para quem busca realizar grandes projetos sem pagar juros.

Fonte de dados: ABAC

Produção de Texto: José Patrício Neto