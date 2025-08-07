Patrulha Maria da Penha promove ações educativas no RioMar Aracaju

O RioMar Aracaju, em parceria com o Grupamento da Guarda Municipal de Aracaju, através da Patrulha Maria da Penha, realiza de 7 a 10 de agosto a campanha Agosto Lilás, com o objetivo de conscientizar a população e apoiar mulheres em situação de violência.

O evento, que acontece no Piso L1, ao lado da Kalunga, oferece um espaço para atendimento direto, acolhimento, orientações e recebimento de denúncias — sejam elas de violência física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial. Haverá ainda exposição da viatura utilizada em ocorrências e presença dos guardiões da Patrulha para esclarecimentos ao público.

Consciente da responsabilidade coletiva que o RioMar possui diante da sociedade, a gerente de marketing do shopping, Danielle Sônego, enaltece a importância da ação. “A campanha Agosto Lilás e a presença da Patrulha Maria da Penha no RioMar não só aproxima a comunidade dos canais de denúncia, como também fortalece a visibilidade e atuação efetiva da Guarda Municipal no enfrentamento à violência doméstica”, pontua.

Campanha Agosto Lilás

O Agosto Lilás foi criado para marcar o aniversário da Lei Maria da Penha, sancionada há 19 anos, considerada um dos marcos mais importantes no enfrentamento à violência doméstica no Brasil. A legislação representa uma conquista histórica para os direitos das mulheres, ao estabelecer mecanismos de proteção às vítimas e punição aos agressores.

Embora a lei tenha promovido avanços significativos, os altos índices de feminicídio e outras formas de violência contra a mulher revelam que o problema ainda persiste e exige atenção contínua. Além de garantir amparo legal às vítimas, a Lei Maria da Penha também estabelece diretrizes para a criação de políticas públicas e a atuação integrada entre diferentes esferas do poder público, com o objetivo de prevenir e combater esse tipo de violência de forma mais eficaz.

Sobre a Patrulha Maria da Penha

Desde a sua criação, em 2019, a guarnição tem como proposta realizar o acompanhamento de mulheres que receberam medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha, determinadas pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar, órgão ligado ao TJ.

Os principais objetivos da Patrulha Maria da Penha (PMA), é garantir que a medida protetiva não seja quebrada e que a mulher vítima de violência não volte a ser agredida, bem como garantir o encaminhamento dessa mulher aos demais serviços ofertados pela rede de proteção.

Lotti+Caldas Comunicação – Foto João Soares