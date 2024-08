Paulinho Só abre a temporada de agosto do projeto Viva Música

Artista apresenta-se neste domingo, 4 de agosto, no Shopping Jardins em Aracaju (SE)

Dando continuidade à programação que coloca em destaque os artistas que fazem a cena musical sergipana, o Shopping Jardins brinda o público de todas as idades com o talento de Paulinho Só. Neste domingo, 4 de agosto, às 18 horas, o artista apresenta-se na Praça de Alimentação Arcos e o acesso é gratuito. Durante o show intimista, as famílias também têm a oportunidade de aproveitar os preços reduzidos em algumas bebidas e petiscos para deixar a noite ainda mais especial.

O músico, cantor e compositor Paulinho Só tem um estilo próprio, consolidado em mais de 30 anos de carreira artística. Nos anos 1990, fundou a banda Rock da Silva com seus irmãos mais velhos. Ao lado de Léo Airplane e Luno Torres criou a banda Uma Ruma em 2008 e, hoje atua como intérprete da música brasileira. Em 2022, lançou o EP autoral, ‘Na Tormenta’.

O show intimista de Paulinho Só integra a programação de agosto do Viva Música, que acontece até o final do mês, com apresentações aos domingos, às 18 horas, nas praças de alimentação. Confira:

4 de agosto, 18h – Paulinho Só na Praça de Alimentação Arcos;

11 de agosto, 18h – Pipo Reis na Praça de Alimentação Jardins;

18 de agosto, 18h – Thiago Ruas na Praça de Alimentação Arcos;

25 de agosto, 18h – Karla Isabela na Praça de Alimentação Jardins.

Viva Música

O quê? O projeto que coloca em evidência os talentos da cena artística sergipana brinda o público com a boa música de Paulinho Só.

Quando? Domingo, 4 de agosto, a partir das 18h.

Onde? Praça de Alimentação Arcos do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Foto: André Teixeira

Lotti+Caldas Comunicação