Paulinho Só celebra 40 anos com o show ‘Uma Ruma’, em Aracaju

Para Paulinho Só, a música seria um caminho sem volta. Adolescente, fundou a banda Rock da Silva, em colaboração com os irmãos mais velhos. Mais tarde, coroado pelos cabelos brancos, lançou o álbum ‘Na Tormenta’ (2022), em plena pandemia. Agora, quarenta anos depois, ele reúne um punhado das canções compostas ao longo de tanto tempo, entre um extremo e outro, no show ‘Uma Ruma’, que acontece dia 5 de dezembro, a partir das 22 horas, no Che Music Bar, no bairro Farolândia, em Aracaju (SE).

O artista afirma nutrir uma espécie de fixação pela expressão que batiza a apresentação com notável propriedade. “A sugestão de uma grande variedade, tão simples e direta, traduz muito da liberdade com que encaro o ofício de fazer música”, afiança.

‘Uma Ruma’, aliás, foi também o nome de um projeto autoral que deu origem a dois EP’s: Na Marra (2008) e Outra Canção (2015). Deste período, as faixas Conversa Fiada, O Rumo e Expresso da Ilusão integram o repertório do show que é também celebração – razão pela qual as portas do Che estarão abertas, sem cobrança de ingresso. “A intenção maior é realizar estas músicas no palco, em comunhão com o público. Boa parte de minhas composições foram lançadas apenas em registros de estúdio. Agora, eu espero, o ciclo finalmente se completa”, explica Paulinho.

O auxílio de uma banda comprometida com o repertório em pauta promete fazer toda a diferença. Cantor e compositor responsável por uma discografia das mais respeitáveis, à frente de projetos diversos, Paulinho Só afirma ter encontrado, finalmente, músicos dispostos a empenhar toda a energia necessária para a verdade de sua música vingar plenamente.

Fábio Cavalieri (baixo), Tony Souza (teclado), Max Guimarães (guitarra), Denis (bateria) e Jeovane (trombone) entregam tudo, Paulinho Só garante. O show Uma Ruma conta ainda com a participação especial do rapper Pardal, parceiro de Paulinho em uma faixa do álbum ‘Na Tormenta’. Alex Sant’Anna faz as honras da casa e prepara o público para a grande atração da noite, com show de abertura.

Texto: Rian Santos – Foto: Luan Allen