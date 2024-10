Paulo Júnior, Marcos Santana e Júlio em São Cristóvão

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) irá acompanhar o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, neste domingo, dia 6, durante a votação. Os dois votam na escola São Cristóvão, no Centro Histórico da Cidade Mãe. Paulo trabalhou pela candidatura de Júlio Júnior a prefeito, além de integrar a equipe de campanha, participou ativamente de caminhadas e conversas com eleitores.

“Estamos confiantes porque o povo reconhece os serviços realizados por este grupo. Transformamos São Cristóvão no município do interior que mais gera emprego, melhoramos os serviços públicos. Vamos fazer ainda mais com Júlio prefeito”, declarou. O candidato Júlio Júnior vota na escola Elic, também no Centro Histórico.