Peça infantil “A Volta ao Mundo em 80 dias” desembarca em Aracaju no dia 9 de fevereiro

No dia 9 de fevereiro, no Teatro Tobias Barreto, Aracaju vai receber a peça infantil “A Volta ao Mundo em 80 Dias”, que é uma adaptação livre do romance de Júlio Verne e primeiro espetáculo infantil da Companhia Solas de Vento, que foi sucesso de crítica, e resultou no prêmio APCA de Melhor Ator (Bruno Rudolf) e Melhor Direção (Carla Candiotto) e no FEMSA de Teatro Infantil na categoria de Melhor Ator e também o prêmio da CBTIJ de melhor ator, melhor projeção e melhor ilustrações e fotografia.

O enredo é baseado na obra literária do escritor francês Júlio Verne e é composto pela alternância de cenas cômicas e momentos imagéticos. Como num jogo de tangram, os dois atores manipulam peças de ferro, rodas e sucatas para construir os diversos lugares e transportes usados na viagem. A partir dessas peças aparecem barcos, trens, montanhas, carroça e até um elefante. Essa brincadeira proporciona uma transformação constante do espaço cênico e convida o público a usar a imaginação para embarcar nessa grande viagem.

Para essa criação, Bruno Rudolf e Ricardo Rodrigues apropriaram-se de um novo recurso: o uso de câmeras de vídeo manipuladas ao vivo. Recentemente os atores Bruno Rudolf e Ricardo Rodrigues, receberam o prêmio Governador do Estado de São Paulo na categoria Arte para Crianças

“No divertido espetáculo a plateia fica dividida entre torcer para os heróis terminarem a viagem, como desejam, ou para o espetáculo não acabar” (Gabriella Mancini – Folha de São Paulo)

“Com uma boa dose de humor e criatividade, os dois ótimos atores da Cia Solas de Vento surpreendem a plateia com esse espetáculo”. (Clara Nobre de Camargo – Veja São Paulo)

Serviço:

Quando: 9 de fevereiro (Domingo)

Horário: 15h

Local: Teatro Tobias Barreto

Valores:

Plateia – R$ 55,00(meia) a R$ 110,00(inteira)

Mezanino A – R$ 50,00(meia) a R$ 100,00(inteira)

Mezanino B – R$ 45,00(meia) a R$ 90,00(inteira)

Público: para toda família

Ingressos: Bilheteria do teatro ou no site Guichê Web https://www.guicheweb.com.br/a-volta-ao-mundo-em-80-dias_37213

Ficha Técnica:

Criação: Carla Candiotto e Cia. Solas de Vento

Direção: Carla Candiotto

Texto: Carla Candiotto

Elenco: André Schulle e Ricardo Rodrigues

Direção de Arte: Lu Bueno

Figurinos: Olintho Malaquias

Adereços: Michele Rolandi

Ferragens cenográficas: Cia. Solas de Vento

Ilustrações: Iara Jamra

Trilha sonora: Exentricmusic (Marcelo Lujan)

Iluminação: Wagner Freire

Fotografia: Mariana Chama

Produção: Cia. Solas de Vento

Operação de Luz: Marcel Alani Gilber

Operação de Som: Luana Alves

Operação de Vidéo: Bobby Baq

Fonte Martins Assessoria Digital e Marketing