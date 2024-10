Peça “Patrulha Canina Ao Vivo” retorna a Aracaju no próximo dia 19

No próximo dia 19 de outubro, às 17h, o Teatro Atheneu vai receber a turma mais “aunimada” do universo infantil. A peça “Patrulha Canina Ao Vivo” desembarca em Aracaju para uma nova apresentação. Um programa especial para toda a família e sensação por onde passa no Brasil, a peça traz a turma de cachorrinhos liderados pelo menino Ryder e com todos os personagens da trupe Patrulha Canina. Nesta edição serão apresentados novos personagens, como o Everest e o cachorro robô, e novos desafios da equipe de resgate.

O garoto Ryder recebe vários pedidos de ajuda e com o apoio dos cachorrinhos consegue resolver diversos perigos e resgatar pessoas e animais. Para solucionar os problemas, a equipe divertida utiliza diversas habilidades como o trabalho em conjunto, o bom humor e o espírito de proteção. O espetáculo é muito envolvente e interativo com seu público, ele passa mensagens muito importantes como preservação do meio ambiente, amizades, companheirismo, cumplicidade, trabalho em equipe e muito mais. Cada filhote traz uma personalidade única, ressaltando a importância do trabalho em equipe e boa cidadania.

Ingressos partem de R$40 para meia-entrada e R$80 para inteira. A entrada solidária custa R$60 + 1kg de alimento. Para mais informações, (62) 99341-0189 (telefone ou WhatsApp). Link para compra: https://www.ingressosa.com/patrulha-canina-aracaju-sessao-17hrs

Serviço:

Data: 19 de outubro (Sábado)

Local: Teatro Atheneu

Horário:17h

Vendas online: https://www.ingressosa.com/patrulha-canina-aracaju-sessao-17hrs

Ponto de Vendas: Bilheteria do Teatro (No dia do evento)

Ingressos:

Meia-entrada: R$ 40 / Inteira: R$ 80 / Solidária: R$ 60 + 1Kg de Alimento

Informações: (62) 99341-0189

– Meia entrada (crianças de 2 a 12 anos e estudantes e idosos mediante apresentação de documento que comprove a idade ou benefício)

– Crianças não pagam até 24 meses de idade (2 anos), paga a partir de 24 meses e um dia.

Fonte e foto Martins Assessoria Digital e Marketing