Peça teatral “Lilo & Stitch” será realizada em Aracaju no dia 6 de abril

Adorada por toda a criançada, a peça Lilo & Stitch desembarca no Teatro Atheneu em Aracaju no dia 6 de abril (domingo) com início às 16h. Realizada pela Magia Produções Tour, a apresentação está rodando por diversos estados do Brasil, deixando as famílias emocionadas por onde passa.

Lilo & Stitch no Teatro é uma emocionante aventura que traz para os palcos a incrível história de amizade entre uma garotinha havaiana e uma adorável criatura alienígena. Acompanhe Lilo e Stitch em uma jornada cheia de diversão, música e lições sobre família, enquanto eles enfrentam desafios, criam laços inquebráveis e provam que ‘Ohana’ significa família – e família quer dizer nunca abandonar ou esquecer.

Os ingressos já estão sendo vendidos pelo site oficial do evento com valores a partir de R$ 40. O link é

https://liloestitch.festivalkidsbrasil.com/lilo-stitch-em-aracaju-06-04-domingo/

Serviço:

Data: 06 de Abril (Domingo)

Local: Teatro Atheneu

Horário: 16h

Ingressos : Meia entrada : R$ 40 ; Meia 1kg de alimento R$ 60; Inteira: R$ 80

Mais informações: (62)99341-0189 (tel e whatsapp)

-Meia entrada (crianças de 2 a 12 anos e estudantes e idosos mediante apresentação de documento que comprove a idade ou benefício)

-Crianças não pagam até 24 meses de idade (2 anos), paga a partir de 24 meses e um dia.

Texto e foto Martins Assessoria Digital e Marketing