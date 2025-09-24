PEDESTRE MORRE APÓS SER ATROPELADO POR ÔNIBUS AVENIDA JUIZ MOACIR SOBRAL, NO BAIRRO ATALAIA, EM ARACAJU

Um homem morreu na noite desta terça-feira (23), após ser atropelado por um ônibus na Avenida Juiz Moacir Sobral, no bairro Atalaia, em Aracaju.

Uma equipe do Serviço de Atendimento a Sinistros de Trânsito do BPTran foi acionado e, ao chegar ao local, encontrou a vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e contatou o óbito ainda no local.

A documentação do motorista de ônibus envolvido e o veículo estavam de acordo com as exigências legais, não havendo necessidade de recolhimento do automóvel.

O BPTran informou que é a 36ª morte no trânsito registrada na região metropolitana de Aracaju em 2025.

Foto: BPtran