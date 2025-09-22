Pedro Alexandre recebe Escola de Tempo Integral e novos investimentos em educação, saúde e infraestrutura

A zona rural de Pedro Alexandre viveu um momento histórico neste domingo (21), com a inauguração da Escola Municipal de Tempo Integral do povoado Barreiras, fruto da parceria entre o Governo da Bahia e a Prefeitura Municipal. A nova unidade de ensino, que recebeu investimento de R$ 7,2 milhões, terá capacidade para atender 460 crianças e adolescentes de 4 a 14 anos, oferecendo jornada em tempo integral e uma estrutura moderna e completa.

A escola conta com quadra poliesportiva, auditório, laboratórios, biblioteca, cozinha industrial e refeitório, onde os estudantes terão direito a quatro refeições diárias. O objetivo é garantir não apenas o acesso, mas também uma formação de qualidade para as crianças do campo.

O prefeito Yuri Andrade se emocionou ao falar da sua satisfação por conseguir viabilizar esse investimento histórico para a comunidade: “É, sem dúvidas, um sonho realizado. Um dos dias mais felizes da minha vida e um dos dias mais importantes da história do nosso povo. É a marca do nosso compromisso, do compromisso do governador Jerônimo e dessa parceria que é forte”, disse.

O governador Jerônimo Rodrigues também ressaltou a importância do investimento: “Essa escola é para todos, mas principalmente para quem mais precisa. Queremos dar às nossas crianças uma formação decente, com estrutura que possibilite chegar ao Ensino Médio mais preparados”, destacou.

Mais investimentos

Durante a agenda no município, o prefeito e o governador também autorizaram as obras de pavimentação do entorno da escola e assinou a ordem de serviço para a ampliação e modernização do Colégio Estadual Professora Helena Britto, com investimento de R$ 20,3 milhões. A obra prevê a construção de restaurante estudantil, novos laboratórios, biblioteca, quadra coberta, teatro, campo society e pista de atletismo. A unidade atenderá mais 584 estudantes.

Convênios foram firmados para a construção de uma nova creche em Ponta da Serra, uma nova escola municipal na sede e de mais uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no povoado Posto de Adonias.

Na área da saúde, o município recebeu equipamentos hospitalares, kits odontológicos, mobiliário para UBSs e uma ambulância. Também foram entregues três micro-ônibus para transporte sanitário e uma van para Transporte Fora do Domicílio (TFD), que atenderão Pedro Alexandre e cidades vizinhas por meio do Consórcio da Policlínica Regional de Paulo Afonso.

Pedro Alexandre também foi contemplado com a pavimentação das ruas Nossa Senhora do Rosário e Campo Velho, em Barreiras, além de intervenções em ruas da sede e do povoado de Malhada Nova. O Governo da Bahia anunciou ainda a construção de um canal de drenagem na Rua Velha, passagens molhadas em diversas comunidades rurais e um novo Mercado Municipal, fruto de convênio entre Governo do Estado e Prefeitura Municipal.

Texto e foto assessoria