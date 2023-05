Pedro Luan retorna à Aracaju para show nesta segunda, dia 08

O evento terá início às 20h, no Teatro Atheneu

Após sua mudança para São Paulo com o objetivo de conduzir projetos profissionais, o cantor Pedro Luan retorna à Aracaju para a realização de mais um show para o público sergipano, que será nesta segunda, dia 08 de maio, no Teatro Atheneu.

Para o artista, esse será um reencontro muito importante com os fãs que sempre incentivaram seu trabalho. “Estava com saudade dos meus amigos aqui de Sergipe e esse momento será muito especial. Vamos trazer um repertório com meus sucessos autorais e também de outros artistas, para tornar essa noite inesquecível”, comenta Pedro Luan.

Ao longo da carreira, Pedro Luan já lançou 3 álbuns, o primeiro foi o “Feito a Dois”, em homenagem ao seu pai, o cantor Rogério, depois produziu “O que há de Segredo” e “Conversa”, ambos compostos por canções de sua própria autoria, repletas de emoção e representando a sua essência enquanto compositor. Todos os sucessos estão disponíveis nas plataformas digitais de música como Spotify, Deezer e Youtube.

Os ingressos estão à venda no site Sympla (https://shre.ink/pedro-luan-aracaju) e também podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Atheneu, no valor de R$60 (inteira) e R$30 (meia-entrada).

Sobre Pedro Luan

Pedro Luan, artista da Nova MPB, é músico, compositor, intérprete e já carrega boas experiências musicais. Em 2016, idealizou um grandioso projeto com o intuito de homenagear seu pai, o cantor Rogério, que havia falecido. Foi então que surgiu o projeto Feito a Dois, incluindo a gravação de um álbum e a realização de diversos shows.

Em 2019, o cantor lançou o álbum “O Que Há de Segredo”. Inteiramente independente e produzido através de financiamento coletivo, com um expressivo engajamento do público, o CD contou com 8 canções inéditas e autorais, além de apresentações musicais.

Em 2020, lançou o single “Tanto Espaço”, em parceria com o também sergipano João Ventura. Dois anos depois, em abril de 2022, fez o lançamento do seu terceiro álbum, intitulado “Conversa”.

Em novembro do ano passado, mudou-se para São Paulo para se dedicar a projetos profissionais.

Foto: Jouis

Por Regiane Sá