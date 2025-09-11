Pela 1ª vez em Sergipe, Paulo Fochi, referência nacional em Educação Infantil, realiza palestra

Reconhecido por sua atuação na formulação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Fochi compartilha experiências que transformam o cotidiano escolar em aprendizado significativo

Aracaju receberá, no próximo dia 20 de setembro, um evento inédito para a comunidade pedagógica: o educador e pesquisador Paulo Fochi, uma das principais referências nacionais em Educação Infantil, realizará a palestra “Aprendizagem e Vida Cotidiana na Educação Infantil”.

Reconhecido por sua atuação na formulação da BNCC – Base Nacional Comum Curricular – que define conteúdos e aprendizagens essenciais para todas as etapas da educação no Brasil, Fochi compartilhará experiências que transformam o cotidiano escolar em um espaço de descobertas e aprendizagens significativas.

O evento é organizado pelo Colégio Coesi, instituição que investe continuamente na formação e atualização de sua equipe de professores, reforçando o compromisso com práticas pedagógicas inovadoras e inclusivas. As inscrições estão abertas pelo Sympla, permitindo que educadores e interessados participem desta oportunidade de aprendizado.

“Nosso objetivo com esta palestra é refletir sobre a importância das experiências cotidianas na aprendizagem das crianças pequenas, mostrando aos educadores como a rotina escolar pode se tornar um campo fértil para o desenvolvimento integral, respeitando os tempos, interesses e curiosidades das crianças”, destaca Telma Maria de Andrade, pedagoga e especialista em Neuropsicopedagogia, organizadora do evento junto ao Colégio Coesi.

“A ideia central é oferecer uma oportunidade única para professores, coordenadores pedagógicos e formadores ampliarem suas práticas pedagógicas e se inspirarem em experiências inovadoras”, complementa Carla Eugênia Nunes Brito, mestre em educação e também integrante da comissão organizadora do evento.

Paulo Fochi possui sólida trajetória acadêmica, incluindo doutorado pela USP, com período na Universidade de Barcelona, e mestrado na UFRGS, com estágio na Universidad Pública de Navarra. É professor de Pedagogia na Unisinos, coordenador do curso de especialização em Educação Infantil e líder de grupos de pesquisa voltados para a inovação pedagógica e cotidiano escolar.

Entre seus projetos mais relevantes está o OBECI – Observatório da Cultura Infantil, que oferece suporte gratuito e inovador a escolas de Educação Infantil, beneficiando professores, auxiliares e mais de mil crianças. Durante a pandemia, criou o programa Residência Pedagógica, conectando educadores e instituições do Brasil e de Portugal, consolidando sua reputação como referência em práticas pedagógicas transformadoras.

O evento em Aracaju representa uma oportunidade única para os profissionais da educação da região atualizarem suas práticas e refletirem sobre a centralidade do cotidiano no desenvolvimento infantil, com insights que podem ser aplicados imediatamente em sala de aula. Além da palestra, a organização está disponível para entrevistas, oferecendo à imprensa a chance de destacar o impacto e a relevância desta iniciativa no cenário educacional local.

Serviço:

O quê: Palestra “Aprendizagem e Vida Cotidiana na Educação Infantil” com Paulo Fochi

Onde: Auditório da Universidade Tiradentes (UNIT) – Aracaju, SE

Quando: 20 de setembro de 2025

Horário: 08h30

Inscrições: Sympla – Aprendizagem e Vida Cotidiana na Educação Infantil com Paulo Fochi

Texto e foto Miza Tâmara