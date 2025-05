Pela primeira vez em Aracaju, cantor Dino Fonseca apresenta ‘De volta aos anos 80’

O ícone do pop rock Dino Fonseca vai desembarcar pela primeira vez em Aracaju, para apresentar a sua nova turnê, no dia 15 de maio (quinta) no Iate Clube, a partir das 20h. O artista promete um show marcante e inesquecível para todos os sergipanos e trará muita música boa.

Será uma noite com uma viagem no tempo dos maiores clássicos nacionais e internacionais dos anos 80 e os fãs de flashback não podem ficar de fora. O cantor, que iniciou sua carreira aos 9 anos, se tornou um fenômeno na internet, com mais de 150 milhões de views nas plataformas digitais, sendo considerado um dos grandes artistas da atualidade, demonstrando cada vez mais o seu reconhecimento em todo o país.

Os ingressos e as mesas para essa única e exclusiva apresentação são limitadíssimos. Adquira pelo link: https://lojadeingresso.com.br/comprar/4179/dino-backs-to-the-80s-aracaju

Serviço:

Apresentação: 15/05/2025 (quinta-feira)

Horário do Show: 21h

Local: Iate Clube

Endereço:

Av. Gov. Paulo Barreto de Menezes, 225 – 13 de Julho,

Classificação: Livre

Martins Assessoria de Comunicação