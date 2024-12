Pela quarta vez, Soneca é diplomado vereador em Aracaju

Na companhia da mãe, do filho e da esposa, o vereador Soneca (PSD) foi diplomado para exercer mais um mandato na Câmara Municipal de Aracaju. É a quarta vez seguida que ele recebe a diplomação para o mesmo cargo. Eleitores de Soneca também prestigiaram a cerimônia realizada nesta terça-feira, 17, no Teatro Tobias Barreto. Outros 25 vereadores, além da prefeita eleita Emília Correa e o vice Ricardo Marques foram diplomados.

Emocionado, Soneca agradeceu a presença de amigos e familiares durante a solenidade. “Pela quarta vez recebo o diploma de vereador e a alegria parece a mesma da primeira vez”, contou.

O parlamentar tem o compromisso de seguir o trabalho voltado para as comunidades carentes da capital sergipana. Assistencialismo, segurança, cultura e esporte são as principais pautas do parlamentar.

