Pensionistas universitários têm até 31 de agosto para realizar o Censo Universitário

Com o objetivo de manter atualizada sua base cadastral, o SergipePrevidência convoca todos os pensionistas universitários da rede estadual, regularmente matriculados em Instituições de Ensino Superior, para realizarem o Censo Semestral até o dia 31 de agosto de 2025. A medida é obrigatória para que o benefício continue sendo pago regularmente.

O procedimento pode ser feito de três formas: por e-mail, presencialmente (com agendamento prévio) ou via Correios. A lista completa de documentos necessários está disponível no site sergipeprevidencia.se.gov.br, na aba Serviços.

De acordo com a gerente de atendimento do SergipePrevidência, Jéssica Magalhães, o recadastramento é fundamental para o controle e transparência dos benefícios pagos. “É essencial a realização do Censo Universitário, que acontece semestralmente. O objetivo é verificar se os pensionistas mantêm os critérios exigidos: estar matriculado no Ensino Superior, ser solteiro e não possuir renda própria”, detalhou.

Como realizar o Censo

Por e-mail

O prazo para envio é até às 23h59 do dia 31 de agosto, para o endereço eletrônico: atendimento@sergipeprevidencia.se.gov.br. Os documentos devem estar legíveis, ser originais, digitalizados e enviados em formato PDF.

Presencialmente

O atendimento acontece na sede do SergipePrevidência, com agendamento prévio obrigatório pelo telefone (79) 3198-0800 (ligação ou WhatsApp). O endereço é Praça General Valadão, 32, bairro Centro – Aracaju/SE. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 7h às 13h.

Pelos Correios

Enviar o requerimento preenchido e assinado de próprio punho, junto com os demais documentos exigidos, para o endereço da sede do órgão: Praça General Valadão, 32, bairro Centro – Aracaju/SE – CEP 49010-520.

O SergipePrevidência reforça a importância de que todos os pensionistas universitários cumpram o prazo e evitem a suspensão do benefício por falta de recadastramento.