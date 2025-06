Penúltima noite do Arraiá do Povo terá apresentações de Magníficos e Murilo Huff neste sábado, em Aracaju

A penúltima noite do Arraiá do Povo, realização do Governo de Sergipe, promete muito forró eletrônico e música sertaneja na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju, neste sábado, 28.

Os shows vão começar às 19h com a banda sergipana As Patricinhas, seguida de Magníficos, às 21h, grupo clássico dono de grandes sucessos do forró. Depois, às 23h, o cantor sertanejo Murilo Huff vai subir ao Palco Rogério, levando ao público uma mescla de romantismo e sofrência. Em clima agitado e divertido, Saia Rodada vai encerrar a maratona de shows a partir da 1h com muita alegria. Além disso, Cartas de Tarô vai manter os forrozeiros animados no Palco 360º, durante os intervalos.

Já na Vila do Forró, sergipanos e turistas vão começar a curtir muita música às 17h30, com Orlando do Acordeon, que se apresenta no Coreto. Ele vai dar lugar a Antenor Nunes, às 19h, e à dupla Nay e Davizinho, às 21h. O público também poderá aproveitar o Teatro da Vila, onde a Cia Arte em Ação vai exibir o espetáculo ‘No Balaio do São João o boi dança’ às 18h30, e a Cia Tripulantes apresentará a peça ‘O Casamento de Maria Chiquinha’ às 20h.

No Barracão da Vila, o forró terá início às 19h com Marcelo Lacerda. Após o show, os visitantes vão acompanhar a apresentação do grupo cultural Batalhão de Carmópolis, às 20h30. A música retornará às 21h30 com a banda Sandália de Couro. Às 23h, Correia dos Oito de Baixo vai fechar a noite com chave de ouro.

O Arraiá do Povo e a Vila do Forró são uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

Confira a programação completa:

Arraiá do Povo

19h – As Patricinhas

21h – Magníficos

23h – Murilo Huff

1h – Saia Rodada

Nos intervalos no Palco 360º: Cartas de Tarô

Vila do Forró

Coreto

17h30 – Orlando do Acordeon

19h – Antenor Nunes

21h – Nay e Davizinho

Teatro

18h30 – No Balaio do São João o boi dança, Cia Arte em Ação

20h – O Casamento de Maria Chiquinha, Cia Tripulantes

Barracão da Sergipe

19h – Marcelo Lacerda

20h30 – Batalhão de Carmópolis

21h30 – Sandália de Couro

23h – Correia dos Oito Baixo

Foto: Erick O’Hara