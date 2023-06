Penúltima noite do Arraiá do Povo traz grandes nomes da música nordestina. Sergipano Mestrinho será uma das atrações

O dia 30 de junho chegou e a programação no Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, segue com muito forró. A penúltima noite da festa realizada pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Secretaria de Estado do Turismo (Setur), tem, entre as atrações, no Palco Rogério, a partir das 19 horas, Balança Eu, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Mestrinho.

A programação da noite tem início no Coreto da Marluce, às 18 horas, com Trio Cultural Som do Sertão. Às 17h, a Orquestra Filarmônica Pe. Manoel Araújo participa do Arraiá Mirim.

As atrações no Barracão da Sergipe começam a se apresentar às 19 horas, com Mimi do Acordeon, Quadrilha São Bento, de Nossa Senhora do Socorro, e Rebecca Melo, que fecha a noite no espaço onde o público tem escolhido para dançar forró bem coladinho.

No Complexo Cultural Gonzagão, a programação da Gonzagada será encerrada com Ivanildo do Acordeon, Parceiro do Forró, Gabriel Lacerda e Rojão Diferente, com início às 19 horas.

País do forró

Este ano, o Governo de Sergipe preparou para os festejos juninos no estado uma programação com mais de 30 dias de festa. Na capital, a festa acontecerá em cinco pontos: Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, Rua São João, Gonzagão, Centro de Criatividade e 18 do Forte. No total, serão mais de 250 atrações, sendo 140 sergipanas, 40 nacionais, 60 apresentações de quadrilhas juninas e 40 trios pés de serra.

A programação dos festejos juninos realizada pelo Governo de Sergipe tem o patrocínio do Banese, Deso, Maratá, PagBet e Eneva, e apoio da Energisa e MOB.

Confira a programação:

Coreto da Marluce

18h – Trio Cultural Som do Sertão

Arraiá Mirim

17h – Orquestra Filarmônica Pe. Manoel Araújo

Palco Rogério

19h – Balança Eu

21h – Elba Ramalho

23h – Geraldo Azevedo

1h – Mestrinho

Barracão da Sergipe

19h – Mimi do Acordeon

20h30 – Quadrilha Junina São Bento (Socorro)

21h – Rebecca Melo

Gonzagada

Ivanildo do Acordeon

Parceiro do Forró

Gabriel Lacerda

Rojão Diferente

Foto: Arquivo/Arthuro Paganini