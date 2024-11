PEQUENOS ATLETAS BRILHAM NO ITAÚ BBA IRONKIDS BRASIL NA ORLA E CONTOU COM PARTICIPAÇÃO DE 180 CRIANÇAS

A Praça de Eventos da Orla de Atalaia, em Aracaju, foi tomada na manhã deste sábado (23), pela energia contagiante de 180 crianças que participaram do Itaú BBA Ironkids Brasil.

O evento antecede o Ironman Brasil – Etapa Aracaju, que tem o apoio do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel). Estima-se que, contabilizando competidores, familiares e convidados, cerca de quatro mil pessoas estejam circulando na capital sergipana, o que movimenta a cadeia turística e estimula a economia local.

Voltado para crianças de dois a 12 anos, o Itaú BBA Ironkids tem como objetivo principal incentivar a prática esportiva de forma lúdica, destacando a importância do respeito, da inclusão e da união por meio esporte. O evento contou com percursos adaptados às idades dos participantes: 200 metros para os pequenos de dois a cinco anos, 400 metros para a faixa de seis a nove anos e 600 metros para as crianças de dez a 12 anos.

Além disso, cada criança recebeu um kit especial, com camiseta, número de peito e uma tatuagem temporária com a marca do Ironman, proporcionando a sensação de participar de uma grande competição.

Mesmo sendo um evento participativo, sem classificação ou tempos registrados, a animação foi total. Luísa, de dez anos, completou os 600 metros e descreveu a experiência com entusiasmo. “Foi incrível. Eu me senti uma atleta de verdade. Achei muito divertido. A medalha é linda, e adorei correr com as outras crianças”, relatou a atleta mirim.

Assim como ela, a pequena Natália, de oito anos, que correu os 400 metros, também não escondeu a alegria. “Fiquei nervosa, mas meu pai já corre e eu vejo como é. Foi legal”, contou.

A vibração do público, formado por familiares e amigos, também contribuiu para tornar o evento inesquecível. Muitos pais elogiaram a iniciativa, destacando a importância de incentivar os pequenos desde cedo na prática de atividades físicas.

O circuito foi cuidadosamente planejado, garantindo total segurança para as crianças durante o percurso. Monitores estavam presentes em todo o trajeto, acompanhando cada bateria e orientando os participantes. No final, todos foram premiados com uma medalha e um lanche.

Preparação para o futuro

O Itaú BBA Ironkids é mais do que uma simples corrida infantil, sendo uma oportunidade para inspirar futuras gerações de atletas. O evento oferece às crianças uma introdução ao universo do esporte de maneira leve e divertida, plantando sementes que podem germinar em grandes conquistas no futuro.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, destaca o Ironkids como um grande incentivador das novas gerações. “O Ironkids é mais que uma corrida; é uma oportunidade de incentivar nossas crianças a iniciarem no esporte e absorverem valores como respeito e disciplina. Ver a alegria nos olhos dos pequenos e, como mãe, poder incentivar meus filhos a participarem é emocionante, e também gratificante, enquanto secretária, contribuir para plantar sementes de um futuro melhor através do esporte”, destaca.

