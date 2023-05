Perimetral Oeste: PMA realiza edição especial do Plantão Social

Nesta quinta-feira, 11, a Prefeitura de Aracaju realizará, no bairro Olaria, atividades educativas para a comunidade local e adjacentes. O objetivo é discutir temas relevantes para os moradores afetados pelas obras da Perimetral Oeste. A população poderá contar com roda de conversa, palestras e cadastros de currículo.

A ação será mediada pela equipe do Trabalho Técnico Social da Perimetral Oeste, supervisionado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, mas outros órgãos estão envolvidos na programação. Dentre eles, a Palestra sobre Reconfiguração do Cadastro Único ficará a cargo da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas); a Discussão com o tema “Convívio com a obra” com o Técnico de Segurança Paulo Santana da Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos (Cobrape); atualização do Cadastro Único com a equipe do Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único (Procad), e, por fim, atendimento coletivo e individual com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif).

Além dos serviços oferecidos, o evento contará com distribuição de panfletos informativos sobre o projeto da Perimetral Oeste e pesquisas de interesses da comunidade. O objetivo é mapear quais cursos profissionalizantes são de maior interesse da população, bem como horários disponíveis e objetivos.

Programação

8h às 13h – Cadastro de Currículo e Carteira de Trabalho Digital – Serviço da Fundat

8h às 13h – Atualização do Cadastro Único – Procad – Serviço da Diretoria de Habitação e Transferência de Renda

8h às 13h – Levantamento do interesse de cursos a serem desenvolvidos

8h às 13h – Assinatura do recibo do Bônus-Moradia

8h às 13h – Distribuição de Panfletos informativos

8h às 13h – Atendimento individualizado e coletivo pela equipe do PAIF

9h – Roda de Conversa: O Trabalho Social da Avenida Perimetral – Assistente social Ayara Wanderley

10h – Palestra: Convívio com a Obra – Técnico de segurança Paulo Santana – Cobrape

11h – Palestra: Reconfiguração do Cadastro Único – Assistente social Yolanda Oliveira – Semfas

AAN