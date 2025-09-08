Perimetral: trabalho social é encerrado com legado de mobilização comunitária

Após três anos de intensa atuação com políticas públicas voltadas à transformação social, foi encerrado na última semana o Projeto de Trabalho Social (PTS) executado junto às famílias do Residencial Conselheiro Carlos Pinna de Assis, beneficiárias do Programa de Requalificação Urbana da Avenida Perimetral Oeste.

Por meio da iniciativa da Prefeitura de Aracaju, com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), foram realizados mais de 18 mil atendimentos estruturados.

O evento de encerramento, realizado no próprio residencial, foi decorado com flores que remeteram ao Setembro Amarelo, estimulando a reflexão sobre a valorização da vida e a importância da saúde mental na comunidade. Na ocasião, as crianças foram recebidas com brincadeiras, pintura no rosto e guloseimas.

Durante o encontro, foram apresentados os resultados e impactos do trabalho social no território. Foram trabalhadas, de forma integrada, ações voltadas à mobilização comunitária, desenvolvimento socioeconômico, promoção da cidadania, acesso à educação, geração de trabalho e renda, organização do território e fortalecimento das redes locais.

Segundo a coordenadora do PTS, Patrícia Oliveira, o projeto foi construído com base em uma abordagem transversal e participativa. “O fortalecimento dos vínculos entre a comunidade e a macroárea foi um dos pilares do nosso trabalho, visando a inclusão social das famílias no território, com base no direito à cidade. Atuamos para promover o desenvolvimento humano, a cidadania ativa, o empoderamento das mulheres, a geração de renda e a construção de soluções locais a partir da escuta da comunidade. Também é fundamental reconhecer o papel da equipe executora, dos parceiros institucionais e de todos os atores envolvidos, que foram essenciais para o bom andamento do projeto e para que os resultados alcançados fossem tão expressivos”, explicou.

A presença da coordenadora social da Unidade de Coordenação de Projetos (UCP), Clarice Fonseca Mandarino, reafirmou a importância institucional da iniciativa. Em sua fala, ela parabenizou o trabalho realizado, a equipe e o envolvimento das famílias, destacando que a Diretoria de Gestão Social da Habitação e de Políticas de Transferência de Renda está comprometida com a continuidade do apoio às comunidades e aberta ao diálogo com os territórios.

O Coordenador Geral da Unidade de Coordenação do Programa (UCP), Lucas Argolo, também participou do evento, reforçando o compromisso da gestão com o fortalecimento das políticas públicas voltadas para a promoção da inclusão social, da equidade e do desenvolvimento sustentável.

Entre os muitos desdobramentos positivos do projeto, merece destaque o desejo manifestado por diversas famílias de dar continuidade às ações de empreendedorismo no território.

Fonte AAN