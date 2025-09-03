Perímetro irrigado estadual de Canindé conclui obras para melhorar serviço

No final do inverno, Canindé de São Francisco, no Alto Sertão sergipano, está recebendo obras de melhorias e reparos na infraestrutura hídrica do Perímetro Irrigado Califórnia. A Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse) prepara o polo agrícola do Governo do Estado para atender melhor os agricultores irrigantes no verão, época mais produtiva do ano, com foco no aumento da eficiência e conservação de equipamentos. A Coderse administra o perímetro irrigado do Governo do Estado e é vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri).

Neste início de semana, o serviço de irrigação fez uma pausa para a conclusão da obra de recuperação do barramento do reservatório da Estação de Bombeamento (EB) 07. Na EB-02, o reservatório também passou por grande limpeza. Concluídos os serviços, a retomada do fornecimento de água para irrigação nos 337 lotes do California está ocorrendo gradativamente nesta quarta-feira, 3.

Na EB-07, após início da obra, uma contenção provisória no reservatório permitiu acumular um volume mínimo de água para fornecer irrigação, em revezamento, aos lotes dos setores 7.1 e 7.2. Enquanto isso, operários e máquinas reconstruíram o talude do reservatório (estrutura inclinada de terra que faz o barramento da água) e eliminar um vazamento que colocava em risco tanto o reservatório quanto às unidades de bombeio.

Uma grande quantidade de material foi movida e compactada para moldar a estrutura da estação 07, e nela foi instalada uma rede de drenagem subterrânea. Nesta última paralisação do abastecimento, saiu a contenção provisória. e o reservatório recebeu os revestimentos para impermeabilização e proteção, como geomembrana, manta geotêxtil, areia e pedras que fazem o enrocamento.

Agricultor no Setor 7.1, Charles Roberto Pimentel Santana reconhece o empenho da Coderse em executar uma obra enquanto mantinha o fornecimento mínimo de água aos irrigantes, e acredita que o serviço será retomado ainda melhor. “O trabalho foi dificultoso. Mas, de agora para frente, com fé em Deus, vai ficar muito bom. Foi feito o conserto do paredão, foi tirada muita lama, de muito tempo. De agora para frente, a gente vai ter mais água e mais tempo de irrigação”, justificou.

Charles Roberto aprovou a iniciativa de realizar a obra para a retirada do vazamento na EB-07 “Foi muito bom, porque se acontecesse da água invadir as bombas, a gente poderia ficar muito tempo sem água. Livrou de um perigo maior na frente”, avaliou o produtor, que há 18 anos que produz acerola, quiabo, abóbora e outros produtos no Califórnia.

“A obra da EB-07 ajuda muito ao produtor e assim também como o trabalho da gente, como funcionário, porque aumenta bastante o nível da barragem, vamos poder trabalhar com capacidade máxima. Logo cedo vamos poder encher e trabalhar com nível máximo, dá para trabalhar o dia todo aí tranquilo, sem ter parada. E no verão então, vai ter uma melhoria muito satisfatória no plantio deste ano”, argumentou o gerente do perímetro Califórnia, Anderson Rodrigues.

Expectativa

Geraldo Francisco Lima, também agricultor do Setor 7.1, já estava arando uma nova área de plantio para iniciar a irrigação assim que a EB-07 voltasse a funcionar com toda sua capacidade: “A expectativa é grande para dar uma melhorada. Voltar à plantar quiabo, milho, feijão. A gente não pode parar, porque aqui tem bastante gente que trabalha comigo. É geração de emprego. Essa obra foi excelente para o perímetro, porque era um vazamento que tinha muito tempo e foi consertada, graças a Deus. E foi tirada bastante lama da barragem. Vai dar uma melhoria, pegar mais água que é para a gente continuar”.

Estação de Bombeamento 02

A EB-02 é secundária, e coleta em seu reservatório a água do Rio São Francisco, que antes é elevada ao nível do perímetro Califórnia pela EB-100. Depois redistribui para as EBs 03, 04, 05, 06 e 07.

“É o segundo maior coração do perímetro, tem o maior reservatório e redistribui a água para todas as outras EBs. Ela vai fazer a melhor distribuição, sem empecilho das algas, que ficam nos crivos das bombas e atrapalham muito o bombeamento. Era preciso fazer limpeza várias vezes no dia e ainda não conseguimos fazer um bom abastecimento para os reservatórios menores,” complementou Anderson Rodrigues.

A parada na irrigação, em paralelo à finalização da obra na EB-7, serviu para a limpeza mecânica do reservatório da EB-02, retirando principalmente a vegetação subaquática que nasce em seu leito.

Outros serviços

A Coderse possui equipes de campo nos perímetros irrigados, atendendo chamados para resoluções rápidas às paradas na distribuição de água aos lotes irrigados. como ocorreu na adutora de 300mm no Setor 5, do Califórnia, no mês de agosto. Segundo o diretor de Irrigação da Coderse, Júlio Leite, os trabalhadores do perímetro e máquinas atuaram para restabelecer a água de irrigação no mesmo dia.

“Tivemos um vazamento em Canindé que prejudicava o abastecimento do setor 5. Fizemos reparo em tempo recorde, não deixando o setor sequer um dia sem água. As equipes de engenharia, estoque e de transporte, na sede em Aracaju, também estão de plantão para atender os pedidos de peças e equipamentos, feitos pelos perímetros, no menor tempo possível”, pontuou.

Produtor irrigante do Setor 5, Ozéias Beserra aprovou a agilidade com que o serviço foi executado. Ele produz tomate para entregar à merenda escolar e ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), e por isso precisa muito da água do perímetro para honrar os compromissos formandos com a prefeitura e o Governo Federal.

“Uma máquina passou e furou o cano, foi rápido demais. A demora maior foi para esvaziar o reservatório, estava com água e tinha que esvaziar para poder fazer o serviço. Foi em um piscar de olhos”, avaliou o produtor.

Foto: Geng Coderse