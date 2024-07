Período de chuvas é de atenção redobrada, recomenda Defesa Civil de Neópolis

O inverno em todo o estado de Sergipe é sempre propenso a um volume maior de chuvas, que podem ocorrer com mais frequência principalmente nos meses de junho e julho. Com isso, quem vive em locais onde a chuva pode causar transtornos, já deve ficar atento a riscos, informa a Defesa Civil de Neópolis. O órgão também realizará ações no período, mas segue sendo importante a colaboração dos cidadãos neopolitanos.

De acordo com a coordenadora Sidiney Andrade, a Defesa Civil segue atenta com o tempo de chuvas no município, com atenção especial à região leste do município. “Existe um plano de contingência com demarcação de áreas de risco, verificar e solicitar manutenção de rede de esgoto, desobstrução de boca de lobo e caixa de passagem”, detalha.

Sidiney reforça ainda que a população deve adotar determinados cuidados, como realizar a manutenção periódica de calhas, ralos e telhado, além de verificar se há rachaduras verticais nas paredes da residência. “Sempre que for identificado algum risco, o principal passo é procurar o setor da Defesa Civil na Secretaria de Obras do município”, acrescenta.

Outra importante prevenção que os moradores devem ter é com as construções. “Não se deve construir em áreas de encosta nem em locais de passagem de águas pluviais, também não se deve desmatar as áreas de encostas”, completa a coordenadora.

Por ASCOM Neópolis