Período de férias em Sergipe chama a atenção para seguro Viagem e Residencial

O tradicional período de férias, que inclui o fim do mês de junho e o mês de julho, aquece o movimento das viagens. A escolha do destino e o roteiro que cabe no orçamento são as primeiras preocupações. Mas já tem gente pensando também na importância de deixar e encontrar a casa protegida ou se prevenir de possíveis intercorrências no passeio.

Segundo os dados mais recentes da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, o estado de Sergipe apresentou um aumento expressivo no primeiro trimestre de 2023, na contratação do seguro Residencial em 40,8%, assim como o seguro Viagem chegou a 92,4%.

“De um modo geral, o seguro Residencial vem apresentando crescimento constante no Brasil no pós-pandemia, pois houve uma conscientização maior dos cidadãos em buscarem esse tipo de proteção. E em Sergipe, recebemos um aumento acima da curva nacional, muito em decorrência dos últimos acontecimentos como incêndios em apartamentos e empresas. Impulsionado pelo turismo, o seguro Viagem também tem ocupado espaço na mentalidade do sergipano, formando o combo ideal para quem deseja viajar com tranquilidade”, explica Cybele Neumman, representante do Sindicato das Seguradoras da Bahia, de Sergipe e de Tocantins.

Com o seguro Residencial, o proprietário do imóvel poderá ter o suporte necessário para reconstruir sua casa em caso de incêndio, por exemplo, ou readquirir bens em casos de roubo ou furto; ter tranquilidade ao viajar, pois saberá que a casa estará protegida.

Já o seguro Viagem, além de proteger em casos de extravio de bagagens, garante atendimento médico e hospitalar em casos de urgências, emergências ou doenças durante a viagem. Além da exigência legal, a primeira vantagem é o custo. “Os seguros Viagem livram o segurado de pagar valores que podem ser exorbitantes caso tenha que arcar com um tratamento ou uma internação seja em outro estado do país ou no exterior”, finaliza Cybele.

Fonte e foto: Rodrigo Alves, Jornalista e Assessor de Imprensa do Sindicato das Seguradoras da Bahia, de Sergipe e de Tocantins.