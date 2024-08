Período eleitoral de Estância/SE, escreve Carlos Morais Vila-Nova

Carlos Morais Vila-Nova*

Temas com futebol, religião e política; apesar de quase sempre polêmicos, são os preferidos nos meios sociais. Sobre política, sem dúvidas, maior intensidade ocorre em períodos eleitorais, como o atual.

Com a proximidade das eleições municipais, que ocorrerão em todo o Brasil no dia 06 de outubro de 2024, obviamente Estância está nessa base e apresenta os seus diferenciais históricos, que refletem neste período eleitoral; considerando os atributos que esta cidade possui, sendo berço cultural, legado jornalístico e atuação como centro educacional do centro-sul e da circunvizinhança baiana. Além do mais, pelas famosas tradições juninas, prédios coloniais, praças arborizadas, polo industrial de Sergipe, região litorânea e por ter o rio Piauí, inseparável do Piauitinga, folcloricamente proclamado para os que aqui vêm e bebem de suas águas.

Nesse contexto, comentários e especulações sobre os pré-candidatos foram intensificadas com a proximidade das eleições. Porém, com raras exceções é notável e destacável o bom nível deste período eleitoral de Estância, que chega ao seu ponto crucial no decorrer desta semana, face ao prazo final de quinze de agosto para os registros das candidaturas.

Antes desse prazo final para os registros, sem desmerecer as demais convenções, faço menção ao clima harmonioso e de alegria da Convenção/ PSD, dos pré-candidatos André Graça e Cristovão Freire, ocorrida no Bairro Cidade Nova em 02/08/2024, com as presenças do governador Fábio Mitidiere, prefeito Gilson Andrade, Dr. Ivan Leite e pré-candidatos a vereadores da coligação. Por sinal, uma candidatura ao Paço Municipal com o diferencial de genuinidade estanciana, que é muito importante; e, com o plus da trajetória política do pré-candidato a prefeito, há vários anos atuando e vivenciando as questões municipais. Desse modo, numa visão positivista, com a união das principais lideranças em torno da candidatura ganham os munícipes.

Comparativamente às eleições do passado, destacando o clima pacífico e educado da eleição local, o período eleitoral propriamente dito, que começa no dia 16 de agosto do corrente é atualmente mais curto e apresenta melhor performance em relação à democracia.

Oficialmente, pelo calendário da Justiça Eleitoral, as propagandas abertas dos candidatos iniciam no dia 16 de agosto e as veiculações gratuitas no rádio e na televisão começam no dia 30 de agosto. Ademais, com períodos mais curtos desde as eleições de 2018, com as campanhas finalizando no dia 03 de outubro de 2024.

Num outro ponto, comparativamente às eleições dos grandes showmícios e de discursos agressivos dirigidos aos candidatos opositores, comuns nas últimas décadas do século passado; ficaram para trás em Estância, até então, no decorrer deste percurso eleitoral com final no dia 06 de outubro.

Quantos aos famosos showmícios com artistas de renome nacional, que os menos jovens rememoram e os mais jovens podem imaginar, foram vetados pela Lei 11.300/2006 e mais tarde novamente proibidos pelo Supremo Tribunal Federal, devido à interferência na livre formação de vontade do eleitor, assim como, para repudiar a falta de igualdade na disputa entre os candidatos e para frear a ingerência do poder econômico.

Nesse panorama, mais definidos a partir desta semana, tendo em vista que as candidaturas passam a ser efetivas, continuam os candidatos em suas trilhas para a eleição mais compacta da Federação brasileira. Mais compacta e até mais legítima, tendo em vista que a abrangência de atuação se limita, principalmente, ao município; mais literalmente, ao território, à sua terra, à sua gente.

Destarte, bem próximos dos visíveis problemas da população, acompanhar e melhorar os indicadores sociais de saúde, alimentação, educação, trabalho, moradia, transporte, segurança e assistência aos desamparados ficam mais plausíveis no âmbito das gestões municipais. Nessa seara, o intervencionismo à geração de trabalho e renda pelo poder público municipal é fundamental, diante de tantos jovens, até formados em faculdades e universidades, que se encontram desempregados, necessitando de uma impulsão para possíveis horizontes existentes em suas vidas.

