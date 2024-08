Pesquisa divulgada pela TV Atalaia mostra crescimento da delegada Danielle na disputa

Pesquisa realizada pelo Instituto Única Pesquisas e divulgada nesta quarta-feira, 21, pela TV Atalaia, confirmou o crescimento da candidatura da delegada Danielle Garcia (MDB) na disputa pela Prefeitura de Aracaju. Mesmo confirmando a candidatura há poucos dias, ela já está na segunda colocação, tecnicamente empatada com a segunda colocada.

Segundo o levantamento, a candidata Emília Corrêa (PL) aparece com 29,9%; a candidata Yandra (União) com 15,5%; a Delegada Danielle vem com 14,4% das intenções de voto; Luiz Roberto com 10,5%; Candisse Carvalho com 3,9%; Niully Campos com 0,6%; Indecisos ainda são 14,2%, Brancos e Nulos representam 9,2% das respostas e Não Souberam ou Não Opinaram, 1,5%.

Esse crescimento gradativo é fruto das agendas de Danielle nos bairros da capital, além dos posicionamentos nas redes e nos veículos de imprensa. Com o avançar da campanha, a tendência é que a candidata aumente esse percentual.

A pesquisa foi realizada pelo Instituto Única Pesquisas entre os dias 16 e 19 de agosto e ouviu presencialmente 1.200 eleitores. Ela está registrada com o número SE00616/2024. A margem de erro é de 4% para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

Ascom Delegada Danielle Garcia